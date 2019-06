Köln (ots) - Die Rechtsanwältin und Schlichterin ManuelaReibold-Rolinger wirft den Deutschen vor, zu schnell vor Gericht zugehen und der SPD, ihre Führung nicht wertzuschätzen. In einemInterview mit Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" fürRTL Radio Deutschland und 105'5 Spreeradio sagt Reibold-Rolinger:"Die Deutschen und die SPD brauchen Nachhilfe in Streitkultur!"Im Gespräch mit "FRAGEN WIR DOCH!" kritisiert die Autorin desBuches "Kein Grund zur Klage! Wie Sie ohne Richter zu Ihrem Rechtkommen": "Das Bashing gegen SPD-Parteichefin Andrea Nahles warunsäglich. Es wäre schön, wenn sich die Politik etwas von Mediationund Schlichtung abschauen würde." Reibold-Rolinger arbeitet seit mehrals zehn Jahren als Schlichterin und ist überzeugt, dass Nahles dasOpfer von alten Rechnungen gewesen sei: "Eine Schlichtung könnte dasUnausgesprochene an die Oberfläche bringen. Diese Chance hat die SPDleider verpasst."Für Rechtsanwältin Manuela Reibold-Rolinger steht angesichts desDauerstreits in der Politik - aber auch im Internet - fest: "Wirmüssen lernen, mit Menschen zu sprechen, die anderer Meinung sind,ohne Schaum vor dem Mund zu haben. Das sollte man schon an der Schulelernen."Im Interview mit "FRAGEN WIR DOCH!" räumt Reibold-Rolinger ein:"Sogar meine Anwaltskollegen vergessen oft, streitschlichtend tätigzu sein." Sie bedauert: "Man nimmt einen Anwalt immer nur alsStreithilfe wahr. Dabei erreicht man mit Mediation und Schlichtungviel mehr."Im "FRAGEN WIR DOCH!"-Gespräch sieht Manuela Reibold-Rolinger dieUrsache für viele Gerichtsprozesse auch in einer generellengesellschaftlichen Entwicklung begründet: "Der Ton wird immer rauer.Wir gehen nicht mehr mit dem nötigen Respekt miteinander um." Dasfange "bereits beim Türaufhalten an", so die Anwältin.Das vollständige Gespräch mit Manuela Reibold-Rolinger hören Sieab Freitag in Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" fürRTL Radio Deutschland und 105'5 Spreeradio auf www.spreeradio.de,www.rtlradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie über Apple Podcasts,Spotify, SoundCloud und AUDIO NOW.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell