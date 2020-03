Rechter Terror in Neukölln? ZDFinfo-Doku über den Fall Burak Bektas (FOTO)

Mainz (ots) - Über die Bedrohung durch den Rechtsterrorismus in Deutschland wirdnach dem Anschlag in Hanau viel diskutiert - und auch darüber, ob dieseBedrohung in bestimmten Fällen übersehen wurde. Ob ein bald acht Jahrezurückliegender Mordfall in Berlin-Neukölln auf einem rechtsextremen Motivberuhte - dieser Frage geht am Samstag, 7. März 2020, 20.15 Uhr, die neueZDFinfo-Doku "Rechter Terror in Neukölln? - Der Fall Burak Bektas" nach. DerFilm von Carla Röthig ist ab Freitag, 6. März 2020, 21.00 Uhr, in derZDFmediathek verfügbar.Am 5. April 2012 fielen kurz nach Mitternacht Schüsse in Berlin-Neukölln. Dertürkischstämmige 22-jährige Burak Bektas starb - der Mord konnte bis heute nichtaufgeklärt werden. Der Verdacht steht seitdem im Raum, dass Burak Bektas Opfereines rechtsextremen Verbrechens geworden ist. Handelte es sich um die Tat einesNSU-Nachahmers? Stammte der Täter, von dem jede Spur fehlt, aus derrechtsextremen Szene? Haben die Behörden ein rechtsextremes Tatmotiv ignoriert?Was ist in der Nacht vom 4. auf den 5. April 2012 geschehen?Die ZDFinfo-Dokumentation rekonstruiert den Fall und nimmt die Zuschauer mit andie Schauplätze der Tat. Autorin und Regisseurin Carla Röthig ist es unteranderem gelungen, vor der Kamera mit den Freunden von Burak Bektas zu sprechen,die in der Tatnacht mit ihm unterwegs waren und teilweise selbstlebensgefährlich verletzt wurden. Welche Erinnerungen haben sie an die Tatnacht?Die Autorin hat zudem mit der Familie und mit deren Anwalt Mehmet Daimagülergesprochen, einem der Vertreter der Nebenklage im NSU-Prozess. Einblick in dieErmittlungsarbeit zum Mord an Burak Bektas geben Alexander Huebner,Kriminalhauptkommissar beim LKA Berlin und von Beginn an mit den Ermittlungen imFall Bektas betraut, sowie der Pressesprecher der Berliner Staatsanwaltschaft,Martin Steltner.Die Dokumentation "Rechter Terror in Neukölln? - Der Fall Burak Bektas" wird amDonnerstag, 5. März 2020, 19.00 Uhr, ihre Premiere haben. Diese findet amDoku-Crime-Abend im Rahmen des 16. Deutschen Fernseh-Krimi-Festivals Wiesbadenin der Krypta Marienkirche in Wiesbaden statt - mit anschließendemExpertengespräch.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, undüber https://presseportal.zdf.de/presse/burakbektasFür akkreditierte Journalisten steht die Dokumentation im Vorführraum desZDF-Presseportals vorab zur Verfügung.Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/crime-dokus-in-zdfinfo/ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-dokuhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4535588OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell