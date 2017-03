Rechte von Menschen mit Behinderungen: Menschenrechtsinstitut begleitet Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in NRW

Berlin (ots) - Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat AnfangMärz die Begleitung und Überwachung der Umsetzung derUN-Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-Westfalen intensiviert."Wir begrüßen es sehr, dass die Landesregierung NRW dieVerwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinderungen von einerunabhängigen Institution dauerhaft begleiten lässt und damit dasDeutsche Institut für Menschenrechte betraut hat", erklärte ValentinAichele, Leiter der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonventiondes Instituts. "Damit unterstreicht die Landesregierung, dass sie dieAnforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention ernst nimmt."Der Landtag NRW hat 2016 als erstes Bundesland mit demInklusionsstärkungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ISG NRW) einenübergreifenden rechtlichen Rahmen für die Umsetzung der UN-Konventionin Landesrecht geschaffen. "Das Gesetz ist natürlich keinSelbstläufer. Jetzt kommt es auf die Umsetzung in der Praxis derstaatlichen Stellen an, ob durch das Gesetz die Ziele derUN-Behindertenrechtskonvention besser erreicht werden", so Aicheleweiter.Aufgabe der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention istbeispielsweise die Beratung der Landesregierung beiGesetzgebungsverfahren, die Auswirkungen auf Menschen mitBehinderungen haben. Die Stelle berät auch Behörden und Gremien, dieauf unterschiedlichen Ebenen die Inklusion von Menschen mitBehinderungen organisieren, unter anderem die KommunalenSpitzenverbände und die Landschaftsverbände, dieLandesbehindertenbeauftragte und den Inklusionsbeirat.Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist die NationaleMenschenrechtsinstitution Deutschlands. Für das Monitoring derUmsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hat es 2009 dieMonitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention eingerichtet. ZurBegleitung der Umsetzung in NRW haben das Land und das DeutscheInstitut für Menschenrechte nach §11 des Inklusionsgrundsätzegesetzes(IGG) einen Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen.WEITERE INFORMATIONEN http://ots.de/zled5Inklusionsgrundsätzegesetz Nordrhein-Westfalen (IGG NRW)http://ots.de/GafBaPressekontakt:Ute SonnenbergPressereferentinZimmerstraße 26/2710969 BerlinTel.: 030 259 359-453sonnenberg@institut-fuer-menschenrechte.dewww.institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @DIMR_BerlinOriginal-Content von: Deutsches Institut f?r Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell