Rechte Netzwerke bei der Polizei wurden zu lange bagatellisiert / Kommentar von Sebastian Kaiser

Nun ist in den vergangenen Wochen viel über Rassismus und Extremismus in der Polizei diskutiert worden. Stets wurde betont, man dürfe niemanden unter Generalverdacht stellen. Erst kürzlich erteilte Innenminister Horst Seehofer einer Studie zum Thema Racial Profiling eine Abfuhr. Es ist genau jene Haltung, die in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass zu oft weggesehen und bagatellisiert wurde. Damit aber muss Schluss sein. Nicht zuletzt der Mord an Walter Lübcke hat gezeigt, wie groß die Gefahr ist, die von Rechts ausgeht. Auch dieser Fall ereignete sich in Hessen. Gerade dort sollten Polizei und Sicherheitsbehörden besonders hellhörig sein.