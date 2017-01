"Recht ohne Gesetz?" und "Feindbild Polizei": Crime-Dokus auf ZDFinfo (FOTO)

Mainz (ots) -Spätestens seit dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt imvergangenen Dezember diskutiert die Öffentlichkeit über die innereSicherheit in Deutschland. Wie ist es um die Arbeit derSicherheitsbehörden bestellt? Und gibt es im Land tatsächlichParallelgesellschaften, die den Rechtsstaat ablehnen? Diesen undanderen Fragen geht ZDFinfo am Donnerstag, 2. Februar 2017, ab 20.15Uhr in den beiden neuen Dokus "Recht ohne Gesetz - Blutrache,Familienehre, Paralleljustiz" und "Feindbild Polizei - Pöbeleien undAngriffe auf Beamten" nach.Sie billigen die Anwendung körperlicher Gewalt zur Konfliktlösungebenso wie Zwangsheiraten, Blutrache, Ehrenmorde und vertreten einarchaisches Rechtsverständnis, das sich wenig um deutsche Gesetzeschert: In der Dokumentation "Recht ohne Gesetz" blickt ZDFinfo um20.15 Uhr auf Familienclans mit Migrationshintergrund, die sich ihreeigenen Parallelgesellschaften geschaffen haben.Zu wenig Achtung, zu viele Aggressionen: Diese ernüchternde Bilanzziehen Deutschlands Polizisten aus ihrem Arbeitsalltag. Laut einerStudie fühlen sie sich zunehmend ins gesellschaftliche Abseitsgedrängt. Um 21.45 Uhr begleitet ZDFinfo in der Doku "FeindbildPolizei" Beamten der Bundespolizeiinspektion Bremen Hauptbahnhofsowie der Polizeiinspektion Ost in Hannover bei ihren Einsätzen.Diese sind häufig geprägt von Respektlosigkeiten und nicht selten vonGewalt.ZDFinfo wiederholt "Recht ohne Gesetz" am Samstag, 11. Februar2017 um 21.00 Uhr sowie "Feindbild Polizei" am Mittwoch, 15. Februar2017 um 10.00 Uhr.https://presseportal.zdf.de/pm/crime-dokus-auf-zdfinfohttp://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/karrierenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell