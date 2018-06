Rechnungslegung fordert Prognose für Forderungsausfälle / IFRS 9 stellt Unternehmen vor Herausforderungen - Kreditversicherer Coface bietet Lösungen

Mainz (ots) - Seit Januar 2018 gelten neueRechnungslegungsvorschriften: IFRS 9. Sie betreffen börsennotierteUnternehmen, die die International Financial Reporting Standards(IFRS) für ihre Jahresabschlüsse anwenden. Jetzt müssen dieseUnternehmen prognostizieren, welche Geldforderungen aus Lieferungenund Leistungen ausfallen könnten. Der Blick geht also in die Zukunftund nicht wie bisher in die Vergangenheit, als tatsächlicheingetretene Verluste betrachtet wurden. Das Ziel: eine genauere undtransparentere Bewertung der Risiken.Laut einer Kundenbefragung des internationalen KreditversicherersCoface im ersten Quartal 2018 steht mehr als die Hälfte der von IFRSbetroffenen Unternehmen in der Umstellung noch ganz am Anfang. DerAufwand ist nicht unterschätzen. Im Rahmen des neuen Standards müssenUnternehmen Berechnungen der erwarteten Forderungsausfälle (ExpectedCredit Losses) in ihr Berichtswesen aufnehmen, um so eine genauereund einheitliche Bewertung ihrer Finanzrückstellungen zu erreichen."Die Auswirkungen sind beträchtlich, denn sie betreffen nicht nur dasRechnungswesen, sondern viele Bereiche der betrieblichenProzesssteuerung", erklärt Katarzyna Kompowska. "Im Endeffekt mussjede einzelne Forderung aus Lieferungen und Leistungen nach der neuenBewertungsmethode analysiert werden." Die Regional CEO Nordeuropa vonCoface sieht in IFRS 9 aber nicht nur mehr Aufwand, sondern auch dieChance, die Bewertung des Kreditrisikos zu verbessern.Bei der Minimierung des letztlich in die Bilanz einzustellendenWertminderungsbetrages durch Forderungsausfälle wirkt sich eineKreditversicherung positiv aus. Denn diese reduziert durch diekalkulierbaren Schadenleistungen den zu beziffernden Betrag. Cofacebietet darüber hinaus nun auch eine spezielle Lösung für dieBilanzierung der Forderungen an. Die erwarteten Forderungsausfällewerden für den offenen Forderungsbestand zu einem vom Kundenvorgegebenen Datum bestimmt. "Als internationaler Kreditversichererhaben wir die Voraussetzungen, Unternehmen bei der genauen Bewertungihrer erwarteten Forderungsausfälle zu unterstützen und sie in derUmstellung ihrer Prozesse auf die Anforderungen der IFRS9-Vorschriften zu begleiten", erklärt Alexander Kraus, RegionalBusiness Director Credit Management Services für Coface inNordeuropa. Coface habe Bonitätsinformationen über 80 MillionenUnternehmen in über 200 Ländern und wende in der Kreditprüfungbewährte Methoden zur Berechnung der Ausfallrisiken an. "Daraufkönnen Kunden ihr Modell für die IFRS 9-Anforderungen stützen", sagtAlexander Kraus.Zur Einschätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit oder derVerlustquote bei einem Ausfall analysiert Coface Informationen zumNichtzahlungsrisiko, einschließlich Daten zur Zahlungserfahrung mitdem Kunden, zur Bonität und zur statistischen Wahrscheinlichkeit derEinbringlichkeit von Forderungen. Darüber hinaus verfügt Coface überaktuelle Wirtschaftsinformationen über alle Länder und Branchen. "Mitdem Modell, das unter dem Namen Coface Reserve 9 auf den Markt kommt,können Unternehmen schnell und genau die Risiken ihrer Forderungenaus Lieferungen und Leistungen erkennen und berechnen und so ihreerwarteten Forderungsausfälle einschätzen", erklärt Alexander Kraus."Und mit der Kreditversicherungsleistung wird nicht nur eineingetretener Ausfall später erheblich reduziert, sondern in derRisikoprognose schon der zu berechnende Wert." Einen Schritt weitergehen Unternehmen, die ihre Forderungen verkaufen. "Denn mitFactoring gehen die Forderungen an uns über und verlassen die Bilanzdes verkaufenden Unternehmens", sagt Stefan Heinzel, Geschäftsführerder auf Factoring spezialisierten Coface Finanz GmbH. "Damit wirdauch direkt das Working Capital verbessert und die Liquiditätgestärkt."Mehr Informationen: www.coface.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandPressesprecher Erich HieronimusTelefon 06131 / 323-541erich.hieronimus@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell