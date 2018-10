Die Rechnung bitte! Europäische Unternehmen bei Zahlungsmethoden bisher einig: Klassiker sind am beliebtesten / Digitale Bezahlmöglichkeiten nur bei 29 Prozent der Unternehmen im Angebot (FOTO)

Hamburg (ots) -Europäerinnen und Europäer eint mehr als gemeinhin vermutet: Nebenkulturellen Gemeinsamkeiten und der Leidenschaft für Fußball zahltEuropa am liebsten konventionell. Unternehmen kommen somit dem Wunschihrer Kundinnen und Kunden nach, wenn sie weiterhin herkömmlicheZahlungsmethoden anbieten. Insgesamt stehen von klassisch bis modernim Schnitt 4,1 Varianten zur Verfügung. Die Überweisung gehört mit 82Prozent zu der am häufigsten angebotenen Zahlungsart bei europäischenUnternehmen. Der Kauf auf Rechnung (64 Prozent) spielt vor allem inWesteuropa (73 Prozent) eine führende Rolle, in Osteuropa hingegendeutlich weniger (59 Prozent) - obwohl Polen mit 90 ProzentSpitzenreiter ist. Deutschland folgt auf Platz 2 (88 Prozent). ImGegensatz zum "Erst die Ware dann das Geld-Prinzip" ist europaweitdie Vorauskasse bei etwas mehr als jedem zweiten Unternehmen (52Prozent) möglich und liegt damit auf Platz 3. Bei dieserZahlungsvariante ist Russland (76 Prozent) führend. Das sindErgebnisse der repräsentativen EOS Studie "EuropäischeZahlungsgewohnheiten" 2018. An der im Frühjahr von Kantar TNS(ehemals TNS Infratest) durchgeführten Erhebung nahmen 3.400Unternehmen aus 17 Ländern teil.Dominanz der klassischen Zahlungswege unerschütterlichZusammenfassend betrachtet dominieren derzeit die Klassiker. Bei39 Prozent der Unternehmen in Europa können Kunden auf direktem Wegmit Bargeld die Rechnung begleichen. Bei einem Drittel der Firmen istRatenzahlung Teil des Repertoires. 32 Prozent bieten Kreditkarte und26 Prozent EC-Karte an. Aktuell offerieren nur knapp 29 Prozent derFirmen die Bezahlung auf digitalen Wegen. Interessant ist, dass dieMehrheit der europäischen Unternehmen in naher Zukunft ihre Auswahlnicht ausweiten wollen. Nur bei fünf Prozent der Firmen haben Kundendie Möglichkeit sich für Mobile Payment oder eWallets zu entscheiden.Kryptowährungen sind in aller Munde, aber gerade mal ein Prozentbieten entsprechende Zahlungsoptionen.Konservative DeutscheAuch in Deutschland sind die Klassiker beliebt: Am häufigstenbieten Unternehmen hierzulande den Kauf auf Rechnung (88 Prozent)sowie die Zahlungsmethode Überweisung (96 Prozent) an - und liegendabei weit über dem europäischen Durchschnitt (64 und 82 Prozent).Sie lieben es konservativ: Auch Vorkasse (76 Prozent), Lastschrift(66 Prozent) oder Barzahlung (52 Prozent) werden überdurchschnittlichhäufig angeboten. Dagegen sind sie bei Zahlungen per Kreditkarte (17Prozent) fast europaweit Schlusslicht und werden nur von Russland (15Prozent) unterboten. Obwohl traditionelle Bezahlarten in Deutschlandaktuell nicht wegzudenken sind, geben viele befragte Entscheiderinnenund Entscheider in Unternehmen an, dass sie ihren Kundinnen undKunden bereits digitale Zahlungsarten (34 Prozent) anbieten: Dabeiliegen Online-Überweisungen über Drittanbieter mit 23 Prozent vorn.Forderungsmanagement fördert KundenzufriedenheitDes einen Freud ist des anderen Leid: So dürfte die beliebteZahlungsmethode Kauf auf Rechnung für Unternehmen gleichzeitig mitdem höchsten Risiko für den Verzug oder sogar den Ausfall vonZahlungen verbunden sein. Das ergibt für Unternehmen ein gewissesSpannungsfeld: Sie müssen abwägen zwischen Zahlungsmethoden, dieeinerseits den Präferenzen der Kundschaft gerecht werden, aberandererseits das Risiko des Zahlungsverzugs und -ausfalls erhöhen.Dazu Klaus Engberding, Vorsitzender der Geschäftsführung der EOSGruppe: "Der Mix der Zahlungsmethoden ist erfolgsentscheidend.Mögliche Risiken lassen sich durch ein gut funktionierendesForderungsmanagement minimieren. Ist dies gegeben, kann ich alsUnternehmen meiner Kundschaft auch beliebte Varianten wie den Kaufauf Rechnung anbieten und somit die Kundenbindung sowie Umsätzesteigern."Zur EOS Studie: "Europäische Zahlungsgewohnheiten" 2018Gemeinsam mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Kantar TNS(ehemals TNS Infratest) befragte EOS via Telefoninterview im Frühjahr2018 3.400 Unternehmen in 17 europäischen Ländern zu den dortigenZahlungsgewohnheiten. Jeweils 200 Unternehmen mit mehr als 5 Mio.Euro Jahresumsatz in Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Spanien,Frankreich, Belgien, Schweiz, Rumänien, Tschechien, Kroatien, Ungarn,Bulgarien, Slowakei, Slowenien, Polen, Russland und Griechenlandbeantworteten Fragen rund um die eigenen Zahlungserfahrungen, diewirtschaftliche Entwicklung des Landes sowie zu den ThemenkreisenRisiko- und Forderungsmanagement. Die Studie wird bereits zum elftenMal in Folge durchgeführt. Weitere Ergebnisse der Studie unter:http://bit.ly/EOS_ZahlungsmethodenDie EOS GruppeDie EOS Gruppe ist einer der führenden internationalen Anbietervon individuellen Finanzdienstleistungen. Als Experte bei derBewertung und Bearbeitung von Forderungen setzt EOS auf neueTechnologien, um seinen rund 20.000 Kundinnen und Kunden in 26Ländern finanzielle Sicherheit durch smarte Services zu bieten.Schwerpunkt ist der Ankauf von unbesicherten und besichertenForderungsportfolios. In einem internationalen Netzwerk vonPartnerunternehmen verfügt die EOS Gruppe mit knapp 7.500Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mehr als 60Tochterunternehmen über Ressourcen in über 180 Ländern.Hauptzielbranchen sind Banken, Versorgungsunternehmen, derImmobiliensektor sowie E-Commerce.