Recherchen von stern und Correctiv: AfD-Bundestagsabgeordneter Stefan Keuter verschickte Hitler- und Hakenkreuzbilder

Hamburg (ots) - Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Keuter hat2017 und 2018 auf Whatsapp Bilder mit Bezug zum Nationalsozialismusverschickt. Das berichten das Magazin stern und das RecherchezentrumCorrectiv. Zu Halloween 2017 versandte der Essener Politiker einFoto, das Adolf Hitler mit erhobenem Arm zeigt. "Hallo Wien!" ist aufdem Bild zu lesen. Der Kommentar darunter: "Das habe ich geschicktbekommen. Ist das nicht fürchterlich?"Der Abgeordnete kann so behaupten, er habe sich von dem Bilddistanziert. Allerdings sendete er munter weiter. Keuter verschicktedas Bild einer Teelicht-Pyramide mit Hitler-Figur. "ErsteWeihnachtsdeko steht", ist darunter geschrieben. Er teilte das Bildeiner Duschkabine mit gekacheltem Hakenkreuz. Der Kommentar dazu:"Habe bei meinem Fliesenleger einen dezenten Braunton bestellt, dahat er mich wohl missverstanden."Keuter verschickte das Foto eines Jungen, der einer fast nacktenFrau den Rücken gekehrt hat und gebannt auf den Fernseher schaut, woHitler zu sehen ist. Keuter verschickte auch Schwarz-Weiß-Bilder vonWehrmachtsoldaten, ebenfalls von einem Neonazi, der einszenetypisches T-Shirt mit dem Rückenaufdruck "muss auch DOLF sagen"trägt und von einem Stahlhelmsoldaten am Maschinengewehr. Auf diesemBild steht: "Das schnellste deutsche Asylverfahren, lehnt bis zu 1400Anträge in der Minute ab!"Der stern und Correctiv konfrontierten denAfD-Bundestagsabgeordneten vergangenen Freitag mit der Tatsache, dasser 2017 und 2018 per Whatsapp Bilder mit Bezug zumNationalsozialismus verschickt hat, "zum Beispiel Bilder, auf denenAdolf Hitler zu sehen ist, ein Hakenkreuz oder Wehrmachtsoldaten".Keuter antwortete: "Das Versenden des von Ihnen erwähntenBildmaterials ist mir nicht erinnerlich und liegt mir fremd."Am vergangenen Samstag schrieb Keuter, er habe all seine Chats undChatgruppen archiviert und gehe davon aus, "dass hier keinauthentisches Material vorliegt". Nachdem der stern und CorrectivKeuter daraufhin am Sonntag sieben der von ihm verschickten Bildervorgelegt hatten, äußerte sich der Bundestagsabgeordnete anders. Erschrieb, er habe die Bilder einem inzwischen entlassenen Mitarbeitergeschickt. Jener Mitarbeiter habe für ihn das politische Spektrum vonlinks bis rechts beobachtet. "Im Rahmen seiner politischen Tätigkeithat er von mir regelmäßig Arbeitsaufträge, Unterlagen zurArchivierung, Beurteilung und politischen Einordnung erhalten."AfD-Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland hatte kürzlich beimLandesparteitag seiner Partei in Thüringen gesagt: "WerNazischweinkram teilt, hat in der Partei nichts verloren."Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.