Recherchen von Correctiv und journalist: In der ZDF-Auslandsberichterstattung stimmen arabische, russische und chinesische O-Töne und ihre Übersetzung nicht immer überein

Bonn (ots) - Das Recherchebüro Correctiv hat für das Medienmagazin journalistDutzende O-Töne aus dem arabischsprachigen Raum, aus Russland und Chinaübersetzt und mit den Formulierungen verglichen, die ZDF und ARD in ihrerAuslandsberichterstattung gesendet hatten. Während in den mehr als 30Stichproben der ARD-Tagesschau die Übersetzungen mit dem jeweiligen O-Tonübereinstimmten, waren O-Ton und Übersetzung in vielen Stichproben derZDF-Nachrichtensendungen heute und heute journal nicht identisch.Correctiv hat das ZDF mit sieben ungenauen Übersetzungen konfrontiert. DerSender erklärte, dass Interviewpartner in einigen der genannten StichprobenWorte, die im O-Ton fehlten, an anderer Stelle im Interview gesagt hätten. Fürdie Beiträge seien die Aussagen dann in der Übersetzung gerafft oder verdichtetworden. Bei einem Zitat, in dem das Gesagte massiv von der Übersetzung abweicht,räumt das ZDF aber einen "eindeutigen Fehler" ein und entschuldigte sich aufNachfrage von Correctiv. Der Sender schreibt: "Solche Fehler sind leider imaktualitätsgetriebenen journalistischen Alltag nie ganz zu vermeiden - und unterden Bedingungen eines Kriegs- und Kriseneinsatzes wird das nicht einfacher."Bei den Übersetzungsfehlern, die ein Team aus Correctiv-Reportern in denAuslandsbeiträgen gefunden hat, handelt es sich nicht um den großen Skandal.Eher geht es um "fragwürdige Instrumente im täglichen Handwerk", heißt es imjournalist. Die Frage, die sich in der Auslandsberichterstattung stellen muss,lautet: "Wie wichtig ist es, in den Reportagen aus dem Ausland genau zuzitieren?"Sehr wichtig, finden Correctiv und journalist. Besonders dann, wenn immerhäufiger Muttersprachler den Beitrag hören und sich darüber wundern, dass O-Tonund Übersetzung nicht genau zueinanderpassen. Anders als etwa bei der BBC gibtes keine klaren Leitlinien, wie O-Töne in Bild-Beiträgen wiedergegeben werdensollen. Wenn sich immer wieder "kleine Schlampereien" übereinander türmen,werden diese irgendwann zu einem grundsätzlichen Fehler der Medien. "Es geht umdas Handwerk, mit dem uns das Bild unserer Welt vermittelt wird", schreiben dieCorrectiv-Autoren im journalist.Den kompletten Recherchebericht lesen Sie in der Januar/Februar-Ausgabe desjournalists. Außerdem steht der Text frei online auf www.journalist.de. Beitrag:http://ots.de/u15ejdDer journalist und Correctiv wollen über Kriterien der Auslandsberichterstattungdiskutieren und laden am 6. April 2020 um 16.30 Uhr zu einer Podiumsdiskussionin die Repräsentanz der Robert Bosch Stiftung (Französische Straße 32) ein. AlleInfos auf http://bit.ly/ausland_Pressekontakt:journalistMatthias Danieljournalist@journalist.deTel. 0228/20172-24Correctivpresse@correctiv.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/20126/4506610OTS: journalist - Das MedienmagazinOriginal-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuell