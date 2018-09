Recherche der WDR Lokalzeit: Stadt- und Gemeinderäte in NRW sind überaltert

Köln (ots) - Ratsherren im Alter zwischen 56 und 70 Jahrendominieren die Parlamente in den Städten und GemeindenNordrhein-Westfalens. Menschen, 40 Jahre alt und jünger sind ebensounterrepräsentiert wie Frauen. Basis der Auswertung ist eineexklusive Recherche der WDR Lokalzeit. Dabei wurden dieGeburtsjahrgänge von 87 Prozent aller Ratsmitglieder in NRW erfasst.Demnach bestimmen ältere Männer maßgeblich die Entscheidungen aufkommunaler Ebene. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung sind sieüberproportional in den Räten vertreten, viele von ihnen sind weitüber das Rentenalter hinaus dort aktiv. In den Stadt- undGemeinderäten beträgt der Anteil der jungen Politiker, die 40 Jahrealt und jünger sind, im Durchschnitt nur etwa 11 Prozent.Auch bei der Frauenquote spiegeln die Kommunalparlamente nicht diegesellschaftliche Realität. Die meisten Stadt- und Gemeinderäteliegen bei einem Anteil von 15 bis 35 Prozent Frauen. Nur ganz wenigekommen auf einen Wert von knapp mehr als 40 Prozent.Was wünschen sich jüngere Ratsmitglieder?Die elf Lokalzeitstudios des WDR haben zudem Online-Fragebögen anrund 1.430 jüngere Ratsmitglieder in NRW verschickt, die 1978 undspäter geboren sind. Knapp 700 von ihnen haben geantwortet. DieMöglichkeit, in ihrer Stadt etwas zu bewegen, ist für die meistendieser Jüngeren mit Abstand die wichtigste Motivation, sich im Rat zuengagieren. Viele sind der Ansicht, dass es besser sei, sicheinzubringen und die Zukunft ihrer Stadt mitzugestalten als zumeckern und die Entscheidungen anderen zu überlassen.Bildung und Finanzen sind die Top Themen der meisten jungenRatsmitglieder. Mehr als jeder Zweite betrachtet diese Themen alsbesonders wichtig. Knapp dahinter folgen Digitalisierung undSoziales.Und dabei ist es anscheinend den jüngeren Politikern durchausmöglich, in ihrer Fraktion Einfluss zu nehmen. Mehr als zwei Drittelder Befragten geben an, dass sie in ihrer Fraktion gleichberechtigtsind. Ihre Meinung zu bestimmten Themen und Fragen zähle genauso vielwie die älterer Kolleginnen und Kollegen.Dennoch ist knapp die Hälfte der Jüngeren der Meinung, dass derAltersdurchschnitt in "ihrem" Rat zu hoch sei und dass es gut sei,wenn sich noch mehr Jüngere kommunalpolitisch engagierten.Die vollständigen Ergebnisse der Recherche finden Sie hier:http://www.wdr.de/k/lokalpolitischjungFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationE-Mail: wdrpressedesk@wdr.deTelefon: 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell