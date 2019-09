Recherche-Aktivist*innen in einem Bioland-Schweinebetrieb - ein augenöffnender Rundgang mit sehr persönlichen Bildern (VIDEO)

Lüchow (ots) -Nachts dringen Rechercheaktivist*innen heimlich in eineSchweinezucht und -mast mit Bioland-Zertifizierung in Niedersachsenein. Die Aufnahmen aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg zeigen dieRealität hinter den heilen Werbebildern: Sauen werden eingequetschtin Abferkelgittern, Mastschweine vegetieren mit schmerzhaften offenenWunden, Gelenkverletzungen und Entzündungen vor sich hin. Auch imRahmen der Bioland-Vorgaben können Schweine ihr Bedürfnis nachWühlen, Spielen und Bewegung nicht ausleben. Sie sind auf wenigenQuadratmetern gefangen, mit kleinen Betonausläufen und etwasStrohmehl. Animal Rights Watch e.V. (ARIWA) veröffentlicht dieBilder. Sie verdeutlichen einmal mehr: Das Bio-Siegel hat für dieTiere nichts mit einem artgerechten Leben zu tun.Wir stellen das Videomaterial kostenlos zur Verfügung.Der Erzeugerverband Bioland hat es geschafft, sich durchgeschicktes Marketing als Synonym für "artgerechte Tierhaltung" amMarkt zu platzieren. Doch wer Tierprodukte mit Bioland-Siegelerwirbt, nimmt das hier gezeigte Tierleid in Kauf, erklärtARIWA-Pressesprecherin Sandra Franz: "Wer genau hinschaut, erkennt,es bleibt nicht viel übrig von der heilen Bio-Welt. Wem es wirklichum das Wohl der Tiere geht, der lebt vegan und konsumiert keinetierlichen Produkte."Unter folgendem Link finden Sie Fotoaufnahmen aus der Recherche,die Sie mit dem Quellenhinweis "Animal Rights Watch" im Zusammenhangmit dieser Pressemeldung verwenden können: http://ots.de/0PHiGMBitte kontaktieren Sie uns bei Interesse an zusätzlichemVideomaterial.Animal Rights Watch e.V. (ARIWA) ist eine gemeinnützigeTierrechtsorganisation. ARIWA deckt die Zustände in der Tierindustrieauf und fördert eine tierfreundliche, vegane Lebensweise. BundesweiteBekanntheit erlangte ARIWA durch die Veröffentlichung von Recherchenin Bio-Betrieben und Schweinezuchtanlagen sowie durch die Ausrichtungdes "Vegan Street Day" in Stuttgart und Dortmund. Zahlreichepolitische TV-Magazine sowie viele Print- und Onlinemedien nutzenregelmäßig von ARIWA zur Verfügung gestelltes Bildmaterial.Pressekontakt:Sandra Franz, Tel.: 01577-6633353, E-Mail: presse@ariwa.orgOriginal-Content von: Animal Rights Watch e.V., übermittelt durch news aktuell