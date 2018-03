Rechenzentren im Blindflug: Bedarf und Realität passen nur selten zusammen

Bochum (ots) - IT-Experten warnen: 80 Prozent der Rechenzentrensind nicht IoT-readyEin Rechenzentrum ist heute das elektronische Gehirn einesUnternehmens und ist dafür verantwortlich, dass geschäftskritischeAnwendungen funktionieren und relevante Daten jederzeit zur Verfügungstehen. Doch nur selten entspricht das Rechenzentrum dem wirklichenBedarf, so die Expertenkommission 7Alliance. "Aufbau oderModernisierung eines Rechenzentrums sind für den unaufhaltsamenProzess der Digitalisierung das entscheidende Stellglied für diedigitale Leistungsfähigkeit. Das Rechenzentrum der Zukunft mussanders aussehen als 80 Prozent der heute bestehenden Data Center",sagt Thomas Lechner, Initiator des Zusammenschlusses von siebenspezialisierten IT-Unternehmen. Die wenigsten Betreiber einesRechenzentrums wissen dabei um den Bedarf der zu bedienendenInfrastruktur des Unternehmens: "Das Gros der Data Center wird imBlindflug betrieben, Wissen um die Erfordernisse, anfallendeProzesskosten oder die Leistungsfähigkeit ist kaum vorhanden. Wenn esläuft, reicht das aus - dabei ist das Optimierungspotentialtechnisch, energetisch und finanziell immens", so Lechner.Digitale TransformationDie Entwicklungen der kommenden Jahre - auf dem Weg in dieIndustrie 4.0 oder das Internet of Things - werden die Ansprüche anRechenzentren weiter steigern, in Zukunft werden viele Prozessezeitgleich stattfinden. "Unternehmen sollten die physikalischeSicherheit, die logische Sicherheit und die Prozess-Sicherheit einesRechenzentrums betrachten. Zuerst müssen die Prozesse klar sein, umanhand dieser Erfordernisse die passende Software zu definieren unddamit den Leistungsbedarf eines Data Centers", so Lechner. Diephysikalische Sicherheit umfasst dabei etwa die Zugangssicherung,Brandschutz oder Ausfallsicherung, die logische Sicherheit umfasstbeispielsweise Netzwerküberwachung und Organisation, während dieProzesssicherheit schließlich als dritte Dimension dasSicherheitskonzept der IT mit den übergeordneten Managementsystemenabgleicht.Individueller StandardÄhnlich wie bei Anwendungen im ERP-Bereich profitieren auchRechenzentren von einem Standard, der für das jeweilige Unternehmenindividualisiert werden kann. Durch den Zusammenschluss der 7Alliancekonnten Analysewerkzeuge geschaffen werden, mit denen die Prozesse ineinem Rechenzentrum transparent dargestellt werden können. Auf einenBlick ist die Leistungsfähigkeit sichtbar, und kann mit den sichverändernden Erfordernissen in Einklang gebracht werden. Dazu istnicht immer ein Neubau nötig: "Die drei Dimensionen können auchnachträglich im Rahmen einer Modernisierung eingebracht werden.Generell ist eine unserer Zielsetzungen, Ressourcen effizienteinzusetzen, statt blindwütig auszutauschen", erklärt Thomas Lechner,Geschäftsführer des 7Alliance-Unternehmens INST-IT GmbH.7Alliance ist der erprobte Zusammenschluss von sieben etabliertenIT-Unternehmen rund um alle Dimensionen der IT-Sicherheit. Diegebündelte Expertise bildet die Basis für individuell getriebeneRechenzentrum-Innovationen, die Hochverfügbarkeit, Sicherheit undEnergieeffizienz synergetisch verbinden. Das Angebot reicht von derPlanung, Bau und Betrieb von Rechenzentren über vielfältigeSicherheitsmechanismen für Netzwerke bis hin zum gesamtenSicherheitsmanagement in Unternehmen. Das Bündnis zeichnet sich durchindividuelle und bedarfsgerechte Lösungen aus, die schnell undflexibel in jeder digitalen Phase Transparenz und Klarheit fürpotenzielle Investitionsprozesse schaffen. Zu den Kunden zählennamhafte Unternehmen aus allen Industrien des gehobenen Mittelstandessowie europäische, börsennotierte Unternehmen. Unter dem bewährtenDach der 7Alliance stehen: avato consulting ag, CARMAO GmbH, congivGmbH, COOLtec Systems Klima Kälte GmbH, INST-IT GmbH | Institut fürIT-Sicherheit, JBL Services GmbH sowie ingenieurbüro wieczorek GmbH.Weitere Informationen:7Alliance, vertreten durch Thomas Lechner, Südring 8,44787 Bochum, Telefon: 0700 467 848 33, E-Mail: info@7-alliance.de,Internet: www.7-alliance.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611 / 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: 7Alliance, übermittelt durch news aktuell