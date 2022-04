Rebellen für bewussten Fleischkonsum

Berlin (ots) -Vom Lieferanten der gehobenen Berliner Gastronomie zum Onlineshop für Besseresser"Gutes Fleisch darf und muss teuer sein", sagt Tomas Erhart, Experte für hochwertiges Fleisch und Gründer des Premium-Online-Shops Fleischrebellen. Tierwohl, herausragende Qualität der Waren, Regionalität und verantwortungsvoller Umgang mit den sensiblen Produkten - das ist seit vier Jahren die Mission des Berliner Unternehmens. Bisher belieferten die Fleischrebellen vornehmlich die gehobene Berliner Gastronomie, jetzt wird das exklusive Produktportfolio auch bundesweit zum Versand angeboten. Die Idee dahinter: Menschen auch zuhause hochwertige Lebensmittel, vor allem aber Fleisch und Fisch in Premium-Qualität anzubieten. Ganz einfach online bestellt und zuverlässig nach Hause geliefert. "Wir empfehlen unseren Kunden, lieber weniger Fleisch zu konsumieren, dafür aber exzellente Qualität aus ausgewählter und tierwohlkonformer Produktion", erklärt Tomas Erhart. Die Auswahl bester Produkte, der direkte Kontakt zu den - oft regionalen - Erzeugern hat dabei höchste Priorität. Jede Bestellung wird bei den Fleischrebellen, wie in einer guten Metzgerei, von Hand einzeln portioniert, sensible Produkte werden für den Versand aromabewahrend schockgefrostet. Unsere Mission ist es, qualitätsbewusste Konsumenten - auch außerhalb der Metropolregionen - mit hervorragenden Lebensmitteln zu beliefern. Weitere Informationen unter: https://fleischrebellen.de."Anders als in meiner bayerischen Heimat war es in Berlin sehr schwer, einen guten und vertrauenswürdigen Metzger zu finden", erzählt Tomas Erhart. Bei der Suche nach gutem Fleisch entdeckte er eine lokale Manufaktur, die Spitzenrestaurants und unter anderem auch die Fleischtheke der berühmten Feinkostetage des KaDeWe (Kaufhaus des Westens) belieferte. So entstand die Idee, Premium-Fleisch auch Privatkunden zugänglich zu machen und ihnen dieses unkompliziert nach Hause zu liefern.Die Produkte der Fleischrebellen sind nicht billig, aber allesamt von ausgesuchter Qualität. Tomas Erhart sagt: "Nur ein angemessener Preis ist die Garantie für gute Produkte und verantwortungsbewussten Umgang mit den Tieren - dies hat für uns oberste Priorität." Die Marke Fleischrebellen steht für bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Fleischprodukten und faire Bedingungen für die Erzeuger.Qualität vor QuantitätDoch was macht hochwertiges Fleisch aus? "Ein hochwertiges Stück Fleisch hat einen intensiven Eigengeschmack und bedarf keiner Gewürze", sagt Erhart. Ein wenig gutes Salz und Pfeffer sollten genügen. Garant für den erlesenen Geschmack ist die Auswahl der richtigen Produkte. "Regionalität hat für uns einen sehr großen Stellenwert. Aus Übersee schaffen es nur ausgewählte Cuts in unser Portfolio, wie z.B. unser echt japanisches Wagyufleisch, es gilt als das beste der Welt. Daneben finden sich noch Feinkost, Fisch und Schalentiere." Die Fleischrebellen-Manufaktur bietet in ihrem Online-Shop ausgesuchte Cuts vom Rind, Kalb, Schwein und Lamm, dazu Fisch in Sushi-Qualität, Hummer, Langusten, Garnelen und ein wachsendes Sortiment erlesener Feinkost zum Versand.So funktioniert´sBestellungen im Shop werden jeden Morgen von Montag bis Samstag entweder frisch von Hand portioniert oder aromabewahrend schockgefrostet verpackt. Berliner Kunden erhalten ihre Bestellung am nächsten Tag gekühlt in einer Paperbag geliefert. Deutschlandweit erfolgt die Lieferung unter der Verwendung kompostierbarer Iso- und Verpackungsmaterialien durch Expressversand.Passende Kartongrößen und die kostenlose Rücknahme der Kühlelemente wie der CO2-neutrale Versand sind eine Selbstverständlichkeit. Auf Plastik oder Styropor als Isoliermaterial wird komplett verzichtet. Sonderwünsche der Fleischrebellen-Kunden sind nicht nur möglich sondern ausdrücklich erwünscht. Weitere Details dazu unter "Extrawurst" auf der Website: https://fleischrebellen.de.Über FleischrebellenFleischrebellen sind eine Fleisch-Manufaktur mit angeschlossenem Online-Shop für Premium-Fleisch, Fisch sowie einem wachsenden Sortiment hochwertiger Lebensmittel. Erst am Morgen der Lieferung wird die Bestellung frisch portioniert oder aromaschonend schockgefrostet versendet. So beliefern die Fleischrebellen ihre Onlinekunden mit der gleichen Qualität wie die Berliner Spitzengastronomie. Qualität, Regionalität und bewusster Fleischkonsum haben oberste Priorität. Produkte wie das Angus Beef, Duroc-Spareribs oder das berühmte japanische Wagyu-Fleisch werden unter strengen Auflagen und in bester Qualität importiert. Genauso wie Fisch und Schalentiere und neuerdings "Landbased Lachs - der wahrscheinlich beste Lachs der Welt". Weitere Informationen unter https://fleischrebellen.de.Unternehmenskontakt:Fleischrebellen, Jumpseat GmbHTomas ErhartRiedemannweg 6113627 BerlinDeutschlandTelefon: 0173 8560400E-Mail: tomas@fleischrebellen.dePressekontakt:P.U.N.K.T. PR GmbHBenjamin KolthoffVölckersstraße 44,22765 HamburgTel.: 040 853760-0E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.deOriginal-Content von: Fleischrebellen, übermittelt durch news aktuell