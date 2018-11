RebellComedy holt die Ausländer raus aus dem Zoo! / Ab 22. März 2019 auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz

Berlin (ots) - Herzlichen Willkommen im Zoo! Die Gefangenen desZoos unterscheiden sich zwar nicht so sehr von den Besuchern, stammenaber aus fremden Ländern und leben nun schön geordnet in ihrenGehegen. Natürlich steht jeder von ihnen stellvertretend für seineArt. Auf Schildern kann man Wissenswertes über die Arten erfahren:Die Nafris zum Beispiel sind haarig, trinken Minztee und können auchmal Frauen belästigen. Aber keine Sorge, es gibt einen Wärter undalle Zoobewohner sind dressiert. Einige führen sogar zur Begeisterungder Zuschauer richtige Kunststücke auf. Wenn der Zoo Feierabend hat,gehen die Besucher zufrieden nach Hause. Ihre Nachfrage nach ganzbestimmten Rollen wurde befriedigt, ihre Erwartungen wiedermalbestätigt.Wenn ihr beim Lesen nur die Hälfte verstanden habt und euchtrotzdem verstanden fühlt, solltet ihr eure ungeteilte Aufmerksamkeitunbedingt auf die neue Tour von RebellComedy richten, die ab dem 22.März 2019 Ausländer Raus! - Aus dem Zoo holen. In 22 Städten inDeutschland, Österreich und der Schweiz stehen Benaissa Lamroubal,Khalid Bounouar, PU, Alain Frei, Ususmango, Salim Samatou, DJ Wati,Babak Ghassim und Hany Siam einmal mehr für eine vielfältigeGesellschaft.Nach der gefeierten Hoch Ansteckend Tour zu ihrem 10jährigenJubiläum, die von über 40.000 Zuschauern gesehen wurde, gehtRebellComedy einmal mehr in die Vollen und knöpft sich die immerstärker diskutierten Klischees und das Integrationstheater derdeutschen Gesellschaft vor.Schuld an alldem ist sowieso der Migrationshintergrund. Eigentlichist er es ja leid, sich ständig aufzuregen. Aber verdammt noch mal,bei den ganzen Geschichten, die jetzt wieder über ihn erzählt werden,ist es höchste Zeit einzugreifen. Die Zoobewohner sind es satt undder Migrationshintergrund plant ihren Ausbruch.Weitere Infos: https://www.rebellcomedy.de/Pressekontakt:Marcsfirmahome@marcsfirma.de030/28876411Original-Content von: marcsfirma, übermittelt durch news aktuell