Hamburg (ots) -Dr. Rebekka Reinhard (46) ist neue stellvertretendeChefredakteurin des Philosophie-Magazins HOHE LUFT. Sie ist seit 2014als freie Redakteurin im Team von Chefredakteur Thomas Vasek.Rebekka Reinhard promovierte im Jahr 2000 über amerikanische undfranzösische Gegenwartsphilosophie. Die Buchautorin (u.a. "KleinePhilosophie der Macht (nur für Frauen)", "Würde Platon Prada tragen"oder "Die Sinn-Diät") und Speakerin ist seit 2011 Autorin für HOHELUFT, seit 2014 als freie Redakteurin. Zuletzt schrieb Reinhard u.a.auch für Süddeutsche Zeitung, Geo, Bunte und Bild am Sonntag.Katarzyna Mol-Wolf, Geschäftsführerin des Verlags InspiringNetwork, in dem HOHE LUFT erscheint, freut sich über die weiblicheVerstärkung, die auch immer wieder feministische Themen einbringt:"Rebekka ist ein brillante Schreiberin und verfügt über einen sehrscharfen Blick auf kulturelle Phänomene der Gegenwart. Sie wird inihrer neuen Rolle sicherstellen, dass HOHE LUFT als Marke vielpräsenter werden wird. So verantwortete sie gerade letzte Woche zumVerkaufsstart des neuen Heftes "HOHE LUFT kompakt" das Event "DerWert der Kunst" in der Galerie Häusler München."Über HOHE LUFTSeit 2011 macht HOHE LUFT "Lust am Denken". Thomas Vasek alsGründungs-Chefredakteur und sein Team wollen mit intellektuellenIdeen provozieren und eröffnen ihren Lesern verschiedene Perspektivenauf Themen aus Gesellschaft, Kultur, Politik und Wirtschaft:persönlich, leidenschaftlich und modern. Die Auflage von HOHE LUFTbeträgt 30.000 Exemplare. Zuletzt erschien das Heft "Wer rettet denHelden", am 29. Mai erscheint HOHE LUFT Kompakt ("Der Wert derKunst").HOHE LUFT ist Teil der INSPIRING NETWORK GmbH & Co. KG. Neben derPhilosophie-Zeitschrift HOHE LUFT gehört dazu auch das FrauenmagazinEMOTION und EMOTION.DE, das Veranstaltungs- und Weiterbildungsangebotvon EMOTION.events und die Psychologie Zeitschrift PSYCHOLOGIE.