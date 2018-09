Unterföhring (ots) -Tanzen ist Träumen mit den Beinen! Rebecca Mir (26, "taff") undThore Schölermann (33, u.a. "The Voice of Germany", "taff")moderieren die neue ProSieben-Tanzshow "Masters of Dance". RebeccaMir, leidenschaftliche Tänzerin, schwärmt: "Mit der Kombination ausTanz und Moderation geht für mich ein Traum in Erfüllung. Ich freuemich auf meine erste große Show-Moderation gemeinsam mit Thore."Thore Schölermann: "Rebecca kennt das Tanz-Parkett sehr gut - genausowie ich das Showbühnen-Parkett. Sie kann sich in meine Arme fallenlassen, ich habe nur Angst, dass Rebecca mich im Gegenzug auch aufdie Tanzfläche zieht."Bei "Masters of Dance" treten Tanz-Talente in unterschiedlichenStilen und im direkten Vergleich gegeneinander an. Das Ziel:Mindestens einen der vier Dance Master von sich überzeugen und inseine Company einziehen. Wer überzeugt Choreografin Nikeata Thompson(38), YouTube-Megastar Julien Bam (29), Flying Steps-Chef VartanBassil (42) oder Weltmeister-Tanztrainer Dirk Heidemann (57) undschafft es in ihre Crew? Welche Tänzer zeigen die spektakulärstenMoves? Und wer begeistert das Publikum am meisten?Produziert wird "Masters of Dance" ab Herbst 2018 von Tresor TV inKöln, Tickets für die Show gibt es ab sofort unter www.tvtickets.de.Die Ausstrahlung ist für 2019 geplant.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Julia BauerTel. +49 [89] 9507-1192Tel. +49 [89] 9507-1184Tina.Land@prosiebensat1.comJulia.Bauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell