Rebecca Mir und Massimo Sinató wollen Nachwuchs (FOTO)

Hamburg, 27.5.2020 (ots) - Im TV gelten Rebecca Mir, 28, und Massimo Sinató, 39, als das neue Power-Paar - privat denken sie nach acht Jahren Beziehung an die Familienplanung. "Dass wir irgendwann Kinder haben wollen, steht außer Frage", so Profitänzer Sinató im Interview mit GALA (Heft 23/2020, ab morgen im Handel). "Ja, ich will Papa werden. Rebecca ist sicher eine großartige Mama." Wie viele Babys es werden sollen, ist noch im Gespräch. "Mit 28 hatte meine Mutter schon zwei Kinder", merkt Massimo Sinató augenzwinkernd an. Dazu Rebecca Mir über ihre eigenen Wünsche: "Ob es eine italienische Großfamilie wird, weiß ich nicht. Wir fangen erst mal mit einem Kind an."Massimo Sinató gewann gerade mit Zirkus-Artistin Lili Paul-Roncalli den "Let's Dance"-Pokal 2020. Rebecca Mir, die als Model und TV-Moderatorin erfolgreich ist, war als Gastjurorin im Finale von "Germany's next Topmodel" zu sehen.