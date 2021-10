Reaves Utility Income: Das ist ein absolutes Geschenk!

Für die Aktie Reaves Utility Income Fund wird am 10.10.2021, Uhr, ein Kurs von 33.06 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Reaves Utility Income Fund entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Reaves Utility Income Fund. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Reaves Utility Income Fund daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Reaves Utility Income Fund von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Reaves Utility Income Fund-Aktie ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Reaves Utility Income Fund-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 34,05 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (33,06 USD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -2,91 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 34,95 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,41 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Reaves Utility Income Fund ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Die Reaves Utility Income Fund-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.