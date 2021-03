Realty Income berichtet, dass sich die Mieteinnahmen stabilisiert haben

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Das vergangene Jahr war unglaublich hart für Finanzaktien, insbesondere für Real Estate Investment Trusts (REITs). REITs mit Einzelhandelsexponierung schnitten am schlechtesten ab, insbesondere Einkaufszentren-REITs. Den Triple-Net-REITs wie Realty Income (WKN:899744) erging es besser, da mehr der Mieter als essentielle Geschäfte angesehen wurden und während der Schließungen geöffnet bleiben konnten. Dennoch gab es bei vielen Mietern Probleme, aber es scheint, dass sich die Einnahmen stabilisiert haben.

Triple-Net-Lease-Unternehmen sind defensiver

Realty Income ist ein Triple-Net-Lease-REIT, der ein etwas anderes Geschäftsmodell hat als der typische Einzelhandels- oder Einkaufszentrum-REIT. Das Unternehmen konzentriert sich auf eigenständige Immobilien, und der Mieter ist für alle Ausgaben, einschließlich Steuern, Instandhaltung und Versicherung, verantwortlich. Das Unternehmen hat in der Regel längerfristige Mietverträge mit Unternehmen, die weniger empfindlich auf den Konjunkturzyklus reagieren. Die vier wichtigsten Mietergruppen von Realty Income sind Convenience Stores, Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Dollar Stores, die 37 % des Umsatzes ausmachen.

Realty Income hat gerade die Ergebnisse zum vierten Quartal und das Gesamtjahr 2020 veröffentlicht. zum vierten Quartal meldete Realty Income bereinigte Funds from Operations (AFFO, den REITs in der Regel anstelle des Nettogewinns verwenden) von 0,84 US-Dollar je Aktie. Im Gesamtjahr stieg der AFFO-Wert pro Aktie auf 3,39 US-Dollar. Die Dividende im Jahr 2020 stieg um 3,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Der stetige Anstieg der Dividenden ist der Grund dafür, dass Realty Income zu den “Dividend Aristocrats” gehört, also zu den S&P 500 Unternehmen, die ihre Dividende seit 25 Jahren in Folge erhöht haben.

Die Mieteinnahmen im Quartal lagen bei 93,6 %, was eine Verbesserung gegenüber den 93,1 % im dritten Quartal, das am 30. September endete, darstellt. Bei den Mietern von Realty Income handelt es sich hauptsächlich um lebensnotwendige Geschäfte, die das ganze Jahr über geöffnet bleiben konnten. Schwierigkeiten gab es bei zwei Arten von Mietern: Filmtheatern und Gesundheits-/Fitnessclubs.

Kinos waren ein Problem aufgrund von COVID

Kinos machen 5,6 % der Mieten von Realty Income aus und waren für 80 % der nicht eingezogenen Mieten im vierten Quartal verantwortlich. Das Unternehmen erwähnte auf der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen, dass die Kinobranche zwar in Zukunft möglicherweise schrumpfen muss, aber eine lebensfähige Branche bleiben wird. Das Unternehmen hat für 37 seiner 77 Theatermieter eine volle Rückstellung gebildet und wird die Einnahmen auf Cash-Basis verbuchen. Die Reserve beläuft sich auf etwa 23,7 Mio. US-Dollar und wird die AFFO-Zahlen nicht beeinflussen.

Im Jahr 2020 investierte Realty Income 2,3 Mrd. US-Dollar in 244 Immobilien mit einer gewichteten durchschnittlichen Mietdauer von 13 Jahren. Über 60 % dieser Investitionen wurden mit Investment-Grade-Kunden getätigt, und der Mix war 87 % Einzelhandel/13 % Industrie. Von den Einzelhandelsmietern waren die größten Mieter Lebensmittelläden und Baumärkte. Realty Income beabsichtigt, die Investitionen im Jahr 2021 zu erhöhen und plant, 3,25 Mrd. US-Dollar in neue Objekte zu investieren. Außerdem verkaufte Realty Income im vergangenen Jahr 125 Immobilien für einen Erlös von 261 Mio. US-Dollar.

Realty Income hat sich schlechter entwickelt als der Einzelhandelssektor

REITs haben im vergangenen Jahr Probleme bekommen und in diesem Zusammenhang ist es keine Überraschung, dass Realty Income im Vergleich zum Vorjahr um 25 % gefallen ist. Ich finde es jedoch interessant, dass der Einzelhandelssektor, zumindest gemessen am S&P SPDR Retail ETF, im Vergleich zum Vorjahr um 88 % gestiegen ist. beachte, dass der XRT eine Position in GameStop hat, die der Performance geholfen hat, aber abgesehen von dieser einen Aktie ist der Einzelhandel immer noch stark. Das deutet darauf hin, dass Realty Income aufgrund der Solidität seiner Mieter ein gewisses Potenzial haben könnte.





Realty Income prognostiziert für 2021 einen AFFO pro Aktie zwischen 3,44 und 3,49 US-Dollar pro Aktie, was einem Wert von 18 entspricht. Die Aktie hat auch eine fette Dividendenrendite von 4,7 % zu den Preisen der letzten Woche, und sie hat ihre Dividende im Jahr 2020 zweimal erhöht, im Gegensatz zu vielen der Konkurrenten, die die Dividende gekürzt haben. Realty Income wird vielleicht nie ein Überflieger sein, aber für Einkommensinvestoren, die eine defensive Ausrichtung mögen, könnte es ein treuer Begleiter für das Portfolio sein.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der “offiziellen” Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Wir sind motley! Das Hinterfragen einer Investitionsthese – selbst einer eigenen – hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

The post Realty Income berichtet, dass sich die Mieteinnahmen stabilisiert haben appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2021, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!



Dieser Artikel wurde von Brent Nyitray auf Englisch verfasst und am 02.03.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021