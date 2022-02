Realty Income: Der Wettbewerbsvorteil wird immer größer!

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Realty Income (WKN: 899744) ist ein Real Estate Investment Trust der Extraklasse, was für viele Einkommensinvestoren primär an der Dividende liegt. Und das definitiv zu Recht. Schließlich hat sich der REIT den Beinamen The Monthly Dividend Company redlich verdient, da man monatlich auszahlt, beständig und mit einem steten, moderaten Wachstum.

Allerdings ist das nicht alles. Für einen US-Redakteur und Analysten im Bereich der REITs wird gerade jetzt der Wettbewerbsvorteil von Realty Income immer größer. Wie das im Bereich von Immobilien gehen kann? Sagen wir es so: Größe ist nicht nur ein Nachteil für das Wachstum, sondern manchmal eben doch auch ein Vorteil.

Realty Income: Dieser Wettbewerbsvorteil wird größer!

Ausgangslage für die These, die übrigens auf dem US-Portal Seeking Alpha veröffentlicht wurde, ist der jüngste Zukauf vom Encore Boston Harbor Resort and Casino für 1,7 Mrd. US-Dollar. Ein Deal, der schlagartig einen größeren Markteintritt in das Casino-Immobiliengeschäft geschaffen hat. Und für den besagten Autor ein Deal ist, der den Moat oder Burggraben als Wettbewerbsvorteil erhöhte.

Im Kern geht es in der Argumentation darum, dass Realty Income in den vergangenen Jahren eine Größe erreicht hat, die selbst in der Welt der Real Estate Investment Trusts kaum vorhanden ist. Einen Deal in Höhe von 1,7 Mrd. US-Dollar zu tätigen, das ist kaum möglich für die meisten Immobiliengesellschaften. Die Größe führe dazu, dass man nicht nur die Liquidität erhalte. Nein, sondern auch, dass eine solche Akquisition nicht zu einem größeren Klumpenrisiko führt. Immerhin steht das besagte Casino für weniger als 3,5 % der Mieteinnahmen im diversifizierten Portfolio.

Diese starke Ausgangslage führe dazu, dass Realty Income gerade jetzt vor einigen besonders starken Wachstumschancen steht. Im Glücksspielbereich oder auch in anderen von Corona stark betroffenen Branchen ergeben sich neue Chancen und der Bedarf an Liquidität. Mit einer neuen Normalität, langfristigen Mietverträgen und moderaten Mieterhöhungen ist das wiederum die Basis für das zukünftige Wachstum. Indirekt wird formuliert, dass das Management jetzt genau diese Chancen ausspielen sollte.

Da ist in Teilen was dran …

Grundsätzlich teile ich die These, dass Realty Income rein größentechnisch etwas erreicht hat, was solche Deals erst ermöglicht. Die Übernahme des Casinos für 1,7 Mrd. US-Dollar wäre für viele REITs faktisch unmöglich. Vielleicht ist das ein Wettbewerbsvorteil, der zu einem vollkommen neuen Wachstum auf einem besonderen Größenniveau führt.

Trotzdem: Die Chance, dass man solche Gelegenheiten ergreifen kann, heißt nicht, dass man sie auch konsequent nutzen sollte. Gerade Casinos, Hotels oder andere von Corona stark getroffene Branchen zeigen, dass sie doch sehr zyklisch sind. Realty Income hingegen glänzt durch sehr starke, stabile und eben nicht durch derartige Krisen betroffene Immobilien. Diese Möglichkeit jetzt auszuspielen wäre für mich daher langfristig ein zweischneidiges Schwert.

Trotzdem ist die Größe der Monthly Dividend Company bemerkenswert, rund 11.000 Einheiten gehören schließlich inzwischen zum Portfolio. Wobei der Casino-Zukauf zeigt, wie wenig aussagekräftig selbst diese Zahl eigentlich ist. Größe, Diversifikation und Beständigkeit sowie eine starke Dividende von 4,4 % sollten jedoch primär der Fokus des Managements bei einem cleveren, durchdachten und qualitativen Wachstum sein.

Der Artikel Realty Income: Der Wettbewerbsvorteil wird immer größer! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

