Aus einem am Montag, den 26. Oktober bei der SEC eingereichten Formular 4 geht hervor, dass President & CEO Agree Joey am Donnerstag, den 22. Oktober 7.235 Aktien von Agree Realty Inc. (NYSE:ADC) zu einem Preis von 65,58 $ und am Freitag, den 23. Oktober 8.058 Aktien zu einem Preis von 65,79 $ gekauft hat. Durch die Transaktion erhöhte sich der ...



