Realtech-Aktie: Das muss man auch zugutehalten!

Mit 4,78 EUR hat die Realtech-Aktie Anfang Juli ihr Kurshoch gefunden. Seitdem kommt es zu einer scharfen Abwärtsbewegung, welche in der Spitze auf 2,12 EUR abwärts führte. Damit hat der Anteilschein in kürzester Zeit um die 55 % an Wert verloren. Man muss allerdings auch zugutehalten, dass zuvor ein massiver Anstieg zu sehen war.

Realtech – lediglich eine Korrektur?

Immerhin kann seit Oktober ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung