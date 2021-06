Realtech-Aktie: Ein komplettes Rätsel!

Die Realtech-Aktie ist dieses Jahr einer der Highflyer an den deutschen Börsen. Mit einem Kurs von 0,85 Euro ins Jahr 2021 gestartet, notiert die Aktie des Anbieters von Software und Dienstleistungen derzeit bei 1,80 Euro. Aktionäre dürfen sich somit über eine mehr als Verdoppelung ihres Kapitals in den letzten knapp sechs Monaten freuen. Vor allem im Juni ist viel Bewegung in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung