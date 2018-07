Realstone Swiss Property schliesst Fonds-Kapitalerhöhung ab – Immobilienkauf

Lausanne (awp) - Die Westschweizer Immobilien-Fondsgesellschaft Realstone Swiss Property hat die Kapitalerhöhung für ihren Immobilienfonds abgeschlossen. Alle neu ausgegebenen 505'412 Anteile im Volumen von rund 62 Millionen Franken wurden bis zum Ende der Frist am 11. Juli gezeichnet, wie es in einer Medienmitteilung vom Dienstagabend heisst. Die Freigabe und Kotierung erfolgt am 18. Juli.

Die Mittel sollen wie angekündigt für Verdichtungs- und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten