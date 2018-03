Reallohnindex im Jahr 2017 um 0,8 % gestiegen

Wiesbaden (ots) - Der Reallohnindex in Deutschland ist im Jahr2017 im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 % gestiegen. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) nach endgültigen Ergebnissen derVierteljährlichen Verdiensterhebung weiter mitteilt, lagen dieNominallöhne im Jahr 2017 um rund 2,5 % über dem Vorjahreswert. DieVerbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum um 1,8 %.Während die Verdienste im früheren Bundesgebiet im Jahr 2017nominal um 2,5 % stiegen, hatten Beschäftigte in den neuen Länderneinen nominalen Lohnzuwachs von 3,0 %. Der durchschnittlicheBruttomonatsverdienst einschließlich Sonderzahlungen lag beivollzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern inWestdeutschland im Jahr 2017 bei 4 293 Euro, ostdeutscheVollzeitbeschäftigte verdienten im Durchschnitt monatlich 3 247 Euro.Für Deutschland lag der entsprechende Wert bei 4 149 Euro.Verglichen mit der Entwicklung in den übrigen Quartalen des Jahres2017 schwächte sich in Deutschland sowohl die nominale als auch realeVerdienstentwicklung im vierten Quartal etwas ab: Gegenüber demvierten Quartal 2016 ergab sich für den Reallohnindex ein Wachstumvon 0,5 % bei einem Nominallohnzuwachs von 2,2 % und einem Anstiegder Verbraucherpreise um 1,7 %.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Sandra Klemt, Telefon: +49 (0) 611 / 75 27 06,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell