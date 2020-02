Reallöhne im Jahr 2019 um 1,2 % gegenüber 2018 gestiegen / Nominallöhne 2,6 % über dem Vorjahreswert

Wiesbaden (ots) - Der Reallohnindex in Deutschland ist im Jahr 2019 umdurchschnittlich 1,2 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen der VierteljährlichenVerdiensterhebung weiter mitteilt, lagen die Nominallöhne 2019 um 2,6 % über demVorjahreswert. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum um 1,4 %.Seit 2010 Reallohnzuwachs von durchschnittlich 1,2 % pro JahrDamit hat sich der Trend der vergangenen Jahre, in denen die Bruttoverdiensteder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärker stiegen als dieVerbraucherpreise, im Jahr 2019 weiter fortgesetzt: Gemessen am Reallohnindexstiegen die Arbeitnehmerverdienste seit 2010 im Durchschnitt jedes Jahrebenfalls um 1,2 %. Die nominalen Verdienste von Vollzeit-, Teilzeit- undgeringfügig Beschäftigten erhöhten sich durchschnittlich um knapp 2,6 % und dieVerbraucherpreise um gut 1,3 % pro Jahr.Diese Angaben sind vorläufige Ergebnisse über die nominale (nichtpreisbereinigte) und reale (preisbereinigte) Entwicklung der Bruttoverdienste inDeutschland im Jahr 2019. Detaillierte und endgültige Daten für das 4. Quartal2019 und das Jahr 2019 werden voraussichtlich Ende März 2020 veröffentlicht.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Verdiensterhebung,Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 49www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4517989OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell