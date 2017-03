Reallöhne im Jahr 2016 um 1,8 % gestiegen

Wiesbaden (ots) - Nach endgültigen Ergebnissen derVierteljährlichen Verdiensterhebung ist der Reallohnindex inDeutschland im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 % gestiegen.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, wird damitdas vorläufige Ergebnis vom 6. Februar 2017 bestätigt. 2016 ist somitdas dritte Jahr in Folge mit einem starken Anstieg des Reallohnindex.Der Verbraucherpreisindex legte im selben Zeitraum um 0,5 % zu. Dernominale Verdienstanstieg betrug 2,3 %.Wie bereits im Vorjahr hatten auch im Jahr 2016 vor allemBeschäftigte mit eher unterdurchschnittlichen Verdienstenüberdurchschnittlich hohe nominale Zuwächse. Beispielsweise fiel imJahr 2016 der Anstieg des monatlichen Bruttoverdienstes bei denungelernten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verglichen mit denübrigen Beschäftigtengruppen überdurchschnittlich hoch aus (+ 3,1 %).Geringfügig Beschäftigte (+ 3,6 %) profitierten deutlich stärker alsTeilzeit- (+ 2,8 %) und Vollzeitbeschäftigte (+ 2,2 %) vom nominalenLohnzuwachs. Unterschiede gab es zudem zwischen Ost- undWestdeutschland. Während bei den Beschäftigten in den neuen Länderndie Verdienststeigerungen bei 2,9 % lagen, erhöhten sich dieNominallöhne bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im früherenBundesgebiet um 2,2 %. Bei den Branchen hatte das Gastgewerbe - derWirtschaftszweig mit den geringsten Bruttoverdiensten - im Jahr 2016mit + 3,5 % den größten Zuwachs bei den Verdiensten.Die seit Dezember 2016 deutlich gestiegenen Verbraucherpreisehaben den Reallohnzuwachs im vierten Quartal 2016 abgeschwächt: Dernominale Verdienstanstieg in Höhe von 2,3 % führte wegen der höherenVerbraucherpreise (+ 1,1 %) nur noch zu einem realen Verdienstzuwachsin Höhe von 1,1 %.Methodische Hinweise:Der Nominallohnindex bildet die Veränderung derBruttomonatsverdienste inklusive Sonderzahlungen der vollzeit-,teilzeit- und geringfügig beschäftigten Arbeitnehmer imProduzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich ab. Er erfasstdie Verdienstentwicklung bei gleicher Beschäftigtenstruktur wie imVorjahr. Der Reallohnindex stellt die Veränderung der Verdienste derPreisentwicklung gegenüber. Er gibt somit Hinweise zur Entwicklungder Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabellen sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Ralf Droßard,Telefon: +49 (0) 611 / 75 42 36,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell