Reallöhne im 3. Quartal 2017 weiterhin im Plus

Wiesbaden (ots) - Der Reallohnindex in Deutschland ist im drittenQuartal 2017 nach vorläufigen Ergebnissen der VierteljährlichenVerdiensterhebung um 0,7 % gegenüber dem dritten Quartal 2016gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,betrug der nominale (nicht preisbereinigte) Verdienstanstieg 2,5 %.Der Verbraucherpreisindex legte im selben Zeitraum um 1,8 % zu. Damitliegen die Reallöhne seit dem ersten Quartal 2014 ununterbrochen überdem jeweiligen Vorjahresniveau.Die Reallohnsteigerung im dritten Quartal 2017 ist auf leichtüberdurchschnittlich gestiegene Verdienste der Beschäftigtenzurückzuführen. Der nominale Verdienstzuwachs in Höhe von 2,5 % lag0,1 Prozentpunkte über dem Durchschnittswert der letzten 20 Quartale.Im Bereich "Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen undtechnischen Dienstleistungen" stiegen die Verdienste um 5,1 % und imBergbau um 3,9 %. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bereich"Information und Kommunikation" konnten sich im Durchschnitt übereine Steigerung von 3,6 % freuen.Zwischen den einzelnen Leistungsgruppen gab es keine gravierendenUnterschiede in den Verdienstzuwächsen. Mit + 2,8 % war derVerdienstanstieg bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern inleitender Stellung am größten, gefolgt von den ungelerntenArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (+ 2,7 %) sowie den Fachkräften(+ 2,5 %). Die Verdienste von angelernten Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmern sowie herausgehobenen Fachkräften sind mit jeweils +2,4 % leicht unterdurchschnittlich gestiegen.Methodische Hinweise:Der Nominallohnindex bildet die Veränderung derBruttomonatsverdienste inklusive Sonderzahlungen der vollzeit-,teilzeit- und geringfügig beschäftigten Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereichab. Er erfasst die Verdienstentwicklung bei gleicherBeschäftigtenstruktur wie im Vorjahr. Der Reallohnindex stellt dieVeränderung der Verdienste der Preisentwicklung gegenüber. Er gibtsomit Hinweise zur Entwicklung der Kaufkraft der Arbeitnehmerinnenund Arbeitnehmer.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.