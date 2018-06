Reallöhne im 1. Quartal 2018 mit 1,1 % weiterhin im Plus

Wiesbaden (ots) - Der Reallohnindex in Deutschland ist im erstenQuartal 2018 um 1,1 % gegenüber dem ersten Quartal 2017 gestiegen.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, betrug dernominale (nicht preisbereinigte) Verdienstzuwachs 2,7 %. DieVerbraucherpreise legten im selben Zeitraum um 1,6 % zu. Damit liegendie Reallöhne seit dem ersten Quartal 2014 ununterbrochen über demjeweiligen Vorjahresniveau.Am deutlichsten erhöhten sich die nominalen Verdienste im Bereich"Grundstücks- und Wohnungswesen" (+ 5,1 %) und im Bereich "Erbringungvon freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischenDienstleistungen" (+ 3,8 %). Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer imGastgewerbe verdienten im Durchschnitt 3,5 % mehr.Mit + 3,8 % war der Verdienstzuwachs bei ungelerntenArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern am größten, gefolgt von denArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in leitender Stellung (+ 3,2 %)sowie den Fachkräften und den angelernten Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmern (jeweils + 2,7 %). Die Verdienste von herausgehobenenFachkräften sind mit + 2,2 % unterdurchschnittlich gestiegen.Methodische Hinweise:Der Nominallohnindex bildet die Veränderung derBruttomonatsverdienste inklusive Sonderzahlungen der vollzeit-,teilzeit- und geringfügig beschäftigten Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereichab. Er erfasst die Verdienstentwicklung bei gleicherBeschäftigtenstruktur wie im Vorjahr. Der Reallohnindex stellt dieVeränderung der Verdienste der Preisentwicklung gegenüber. Er gibtsomit Hinweise zur Entwicklung der Kaufkraft der Arbeitnehmerinnenund Arbeitnehmer. Die Zeitreihen des Nominal- und Reallohnindexstehen auf den Internetseiten des Statistischen Bundesamtes unterwww.destatis.de --> Zahlen & Fakten --> Gesamtwirtschaft & Umwelt -->Verdienste & Arbeitskosten --> Reallöhne, Nettoverdienste -->Publikationen zur Verfügung.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Vierteljährliche VerdiensterhebungTelefon: +49 (0) 611 / 75 27 06,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell