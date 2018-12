Reality-based Campaigning - ganz genau hinschauen (FOTO)

Dietikon (ots) -Das vollbärtige, weibliche Model Harnaam Kaur referiert am 7.Campaigning Summit Switzerland.Neben dem KI-Pionier Steffen Konrath, wird auch das britischeModel und Life-Coach Harnaam Kaur am 7. Campaigning SummitSwitzerland auftreten. Sich nicht an Vorurteilen undBinsenweisheiten, sondern an den Fakten zu orientieren, jede Kampagneals etwas komplett Neues zu sehen, war schon immer einer derErfolgsfaktoren guten Campaignings. In einer Zukunft, in der wir dankmodernster Technologie dem, was wir sehen, nicht mehr trauen können,scheint es nun aber noch viel wichtiger, zweimal hinzuschauen. Alsvollbärtiges, weibliches Model musste Kaur dies schon früh lernen.Wie sich ihre Erfahrungen auf ihrem Weg zur Selbstakzeptanz mit demCampaigning der Zukunft verknüpfen lassen, erläutert sie in ihremReferat.Am 5. April treffen sich Experten der internationalenCampaigning-Szene aus den Branchen Kommunikation, Marketing, ChangeManagement und Public Affairs bereits zum siebten Mal beimCampaigning Summit Switzerland.Dieses Jahr ist auch die junge Britin Harnaam Kaur als Referentinmit dabei. Mit nur 12 Jahren wurde bei Kaur das PolyzystischeOvar-Syndrom diagnostiziert. Eines der Symptome der seltenenStoffwechselstörung ist die Entwicklung übermässiger Gesichts- undKörperbehaarung. Nach einem jahrelangen Kampf mit sich selbstentschied sich Kaur schliesslich im Alter von 16 Jahren, ihrenaussergewöhnlichen Look zu akzeptieren und ihn von einer Unsicherheitzu einer persönlichen Stärke zu machen. Die positiven Erfahrungen,die sie mit diesem Schritt machte, teilt sie nun mit der Welt: Nebenihrer Laufsteg-Karriere spricht Kaur als Life-Coach undBody-Aktivistin mit Jugendlichen und Erwachsenen über Vielfalt undSelbstakzeptanz. Mit mehr als 10 Millionen Social Media Followern,verbindet «The Bearded Dame» jeden Tag tausende von Menschen undverändert das Leben rund um den Globus! Letztes Jahr sprach Kaursogar vor dem «House of Parliament» und diskutierte Themen rund umdie psychische Gesundheit, Cyber-Mobbing und LGBTQIA und erklärte,wie Social Media, Unternehmen, Schulen und die Regierung bei derEntwicklung positiver Körperbilder helfen können. Mit ihrem Weg ausder Defensive in die Offensive lebt sie den Strategischer CampaigningGrundsatz Nr. 2: «Die Agenda kontrollieren» und selbst bestimmen,wann, was, wie und wo geschieht.Nicht zuletzt lehrt sie uns, genauer hinzuschauen. Denn nichtselten laufen Kampagnen dann schief, wenn einem die Natur des zulösenden Problems verborgen bleibt, weil man sich vom ersten Eindruckblenden lässt. Dies wird besonders im Hinblick auf dietechnologischen Fortschritte - mit denen man beispielsweise täuschendechte Videos und Tonsequenzen erstellen kann - immer relevanter. Mehrdazu erzählt die junge Britin in ihrem Referat mit dem Titel«Reality-based Campaigning - don't get fooled by what you think tosee».Ganz nach dem Motto «Networking, Inspiration und voneinanderlernen» bietet der bisher jährlich stattfindende Campaigning SummitSwitzerland Profis aus Verbänden, NGOs und Unternehmen eineeinzigartige Plattform, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen,spannende Kontakte zu knüpfen und sich zu vernetzen. DieTeilnehmenden sind Meinungsmacher und Querdenker unterschiedlichsterBranchen, denen einzig und allein gemeinsam ist, dass sie Menschendazu bewegen ihr Verhalten, Denken oder Einstellungen zu verändern.Der Blick über den Tellerrand ist dabei oft sehr hilfreich. Genaudiesen zu bieten ist der Anspruch von business campaigning GmbH, derNr. 1 für Campaigning in der Schweiz, die den Campaigning SummitSwitzerland organisiert und massgeblich finanziert. Nach demkommenden Campaigning Summit Switzerland wollen die Veranstalter eineeinmalige Pause bis 2021 einlegen.Der 7. Campaigning Summit Switzerland am 5. April 2019 steht ganzim Zeichen von «Campaigning Innovation». Weitere Partner, die denCampaigning Summit Switzerland ermöglichen, sind news aktuell(Schweiz) AG, persönlich Verlags AG, TICKETINO AG und Vögeli DruckAG.Pressekontakt:Peter MetzingerTelefon +41 79 628 61 26E-Mail peter@businesscampaigning.comWebsite www.campaigning.swissTwitter @campaigning_chOriginal-Content von: Campaigning Summit, übermittelt durch news aktuell