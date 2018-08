Unterföhring (ots) -Bereit zum Einzug! Diese sechs Prominenten begeben sich alsBewohner in die Hände des großen Bruders und ziehen ins "Promi BigBrother"-Haus: Reality-Star Sophia Vegas (30), TV-Sternchen undFlirt-Expertin Chethrin Schulze (26), Selfmade-Millionär Fürst Heinzvon Sayn-Wittgenstein (64), Model und Frauenschwarm Johannes Haller(30), Leichtathletik-Europameister Pascal Behrenbruch (33) undStar-Hellseher Mike Shiva (54). Für sie geht es ab Freitag, um 20:15Uhr, live in SAT.1 um tägliche Herausforderungen, Status undEntbehrungen.Sophia Vegas, Reality-Star, hat bereits ihre ganz eigeneStrategie, wie sie Big Brother um den Finger wickeln könnte: "BigBrother ist so etwas wie eine Mutter! Wir müssen befolgen, was dieStimme sagt. Wenn du etwas nicht machst, hat das Konsequenzen.Vielleicht sollte ich der Stimme einen niedlichen Spitznamen geben,um sie etwas zu verharmlosen?" Der 30-jährige Reality-Star wird sichim Haus für ihre Mitbewohner nicht verstellen und scheut Konfliktenicht: "Wenn meinen Mitbewohnern das dann nicht passt und es knallt,dann drehe ich mich um und dann können die anderen meinen Hinternkommentieren. Ich bin da ziemlich schmerzfrei und werde mich nichtdurch jemanden einschüchtern lassen."Chethrin Schulze, TV-Sternchen und Flirt-Expertin, hat mit der24-stündigen Kamerabeobachtung im Haus keine Probleme: "Ich habeschon gefragt, ob man 'Promi Big Brother' nicht bei mir zu Hausedrehen möchte, bei mir ist immer was los. (lacht)" Dennoch gibt esfür das realityerfahrene TV-Sternchen Situationen, in denen sie dieKameras lieber abschalten möchte: "Was ganz nervig sein kann, ist dasRasieren im Intimbereich. Vor 'Promi Big Brother' gehe ich deshalbzum Waxing, man lernt ja daraus." Die Herren des Hauses dürfen sichauf Chethrin freuen, immerhin behauptet sie von sich selbst: "Ich bineine Flirt-Maschine!"Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, Selfmade-Millionär, ist großer"Big Brother"-Fan: "Meine Frau Andrea und ich haben jede Staffelgesehen und ich war der Erste, der damals auf Mallorca einenZlatko-Fanclub gegründet hat." Auf künftige Mitbewohner angesprochen,hofft Fürst Heinz auf gute Gespräche, aber auch auf hübsche Frauen,an die er Ansprüche stellt: "Nett, sympathisch, nicht ganz hohl inder Birne und eine Ferrari-Figur." Der Selfmade-Millionär ist einechter Macher und will auch im Haus als Anführer fungieren: "MeinenMitbewohnern trete ich verbal in den Hintern, damit die motiviertsind, wenn sie rauskommen und Erfolg haben. Dass sie Dinge machen,bei denen sie hoffentlich auch mal Kohle verdienen und nicht jedenzehntausend Euro hinterherrennen. Ich werde denen schon erklären, wiedas funktioniert. Man rennt dem Geld nie nach, man bleibt einfachstehen, wenn es kommt."Johannes Haller, Model und Frauenschwarm, ist bekannt durchDating-Shows und will sich von diesem Image bei "Promi Big Brother"lösen: "Ich möchte nicht mehr nur als der Typ dargestellt werden, derirgendwelchen Frauen hinterherhechelt, sondern mich auch mal voneiner ganz anderen Seite zeigen: Als Mensch, der nicht nur witzig undcharmant ist, sondern auch tiefgründig und ein guter Freund seinkann." Im Haus selbst hat sich der 30-Jährige sogar ein Flirt-Verbotauferlegt: "Flirten ist für mich ein totales Tabu, weil ich geradefrisch verliebt bin." Ansonsten wünscht sich das ModelHerausforderungen gegen seine Mitbewohner: "Ich hoffe auf cooleChallenges, die einen herausfordern und vor allem auf einenWettbewerb untereinander, bei dem man sich auch wirklich messenkann."Pascal Behrenbruch, Leichtathletik-Europameister, sieht seineTeilnahme an "Promi Big Brother" als echten Ausgleich an: "Mir fehlendie Abenteuer im Leben. Seit eineinhalb Jahren habe ich keinen Sportund keine richtigen Wettkämpfe mehr gemacht. Ich merke jetzt schon,dass es eine gute Entscheidung war hier mitzumachen, weil ich wiedermehr trainiere und auch ein bisschen nervös bin. Das brauche ich malwieder." An seine Mitbewohner stellt der 33-jährige Sportler gewisseAnsprüche: "Ungern würde ich mit Leuten zusammenwohnen, die zumBeispiel in einer Reality-Show mitgemacht haben und jetzt totalarrogant ankommen und denken, sie wären die großen Stars. Ich habeüberhaupt keine Probleme mit Menschen, die nichts in ihrem Lebenerreicht haben, wenn man sich mit ihnen nett unterhalten kann. Mitsolchen Leuten setzte ich mich gerne ein, zwei Stunden auf eineParkbank und wir trinken ein Bierchen. Aber abgehobene Leute braucheich nicht."Mike Shiva, Star-Hellseher aus der Schweiz, möchte "Promi BigBrother" nutzen, um in Deutschland wieder Fuß zu fassen: "Ich habevor zwölf Jahren zwei Jahre lang im deutschen Fernsehen gearbeitet,und das hat mir damals so viel Spaß gemacht und mir so viel Positivesgebracht. Ich bin in erster Linie sehr gerne in Deutschland und mit'Promi Big Brother' erhoffe ich mir, hier ab und zu wieder etwasmachen zu können." Mit dem Leben in einer Wohngemeinschaft tut sichder Hellseher und Kartenleger jedoch schwer: "Eigentlich bin ichnicht der Typ für so ein Experiment. Ich bin kein WG-Typ, sondernEinzelgänger. Außerdem ist es für mich der absolute Horror und einNo-Go mit jemandem in einem Raum zu schlafen. Es darf niemand inmeiner Wohnung schlafen und ich schlafe auch nie bei anderen. Daswill ich mir gar nicht vorstellen."Außerdem ziehen diese drei Prominenten ins "Promi BigBrother"-Haus ein: Internet-Phänomen Katja Krasavice (22),Castingshow-Sieger Alphonso Williams (56) und "Marienhof"-Star NicoleBelstler-Boettcher (55).Die kompletten Interviews, Informationen und Fotomaterial rund um"Promi Big Brother" sind ab sofort unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August,täglich live in SAT.1- jeden Freitag um 20:15 Uhr- täglich um 22:15 UhrHashtag zur Show: #PromiBBBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell