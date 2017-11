Der Realität ins Auge blicken: 3sat zeigt vier Dokumentarfilme anlässlich der 41. Duisburger Filmwoche (FOTO)

Mainz (ots) -Montag und Dienstag, 13. und 14. November, ab 22.25 Uhr, 3satMit ErstausstrahlungenAm Montag und Dienstag, 13. und 14. November, präsentiert 3satanlässlich der 41. Duisburger Filmwoche (6. bis 12. November), demFestival des deutschsprachigen Dokumentarfilms, vier Beiträge aus denvergangenen Wettbewerben - darunter Erstausstrahlungen undPreisträgerfilme. 3sat begleitet das Festival nicht nur mit seinemProgramm, sondern vergibt seit 1996 auch den mit 6.000 Euro dotierten3sat-Dokumentarfilmpreis.Zum Auftakt zeigt 3sat am Montag, 13. November, um 22.25 Uhr denSchweizer Dokumentarfilm "Mirr", Gewinner des Förderpreises der StadtDuisburg auf der 40. Duisburger Filmwoche. Im Fokus des Films stehtder Kleinbauer Binchey, der inmitten einer riesigen Kautschukplantageim Nordosten Kambodschas sein letztes Feld bewirtschaftet. Er weiß,dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Großgrundbesitzer, diealle rundum enteignen, ihm auch noch dieses nehmen. Anders als seineSöhne hat Binchey jedoch die Hoffnung, ein neues Stück Land zufinden. Im Anschluss, um 23.55 Uhr, blickt der Film "Offshore - Elmerund das Bankgeheimnis" auf den unbequemen Banker Rudolf Elmer, derdie Mechanismen des Offshore-Bankings schildert. Und um 0.45 Uhrfolgt "Arlette - Mut ist ein Muskel". Der Film ist eineLangzeitbeobachtung des Schicksals der jungen ZentralafrikanerinArlette, die als Kind eine Schussverletzung am Knie erleidet und nachjahrelangen Schmerzen dank Spendengeldern nach Berlin reisen kann, umin der Charité behandelt zu werden.Am Dienstag, 14. November, um 22.25 Uhr zeigt 3sat denDokumentarfilm "Rudolf Thome - Überall Blumen" in Erstausstrahlung.In den späten 1960er und frühen 1970er Jahren wurde der deutscheRegisseur Rudolf Thome mit seinen Filmen "Detektive" (1969) und "RoteSonne" (1970) international bekannt. Er drehte 28 Langfilme. Im Altervon 74 Jahren macht er sich an die Vorbereitung seines neuenKinofilms "Überall Blumen". Als die Finanzierung des Projektsscheitert, beschließt Thome, seinen Job als Regisseur an den Nagel zuhängen. Schauspielerin und Dokumentarfilmerin Serpil Turhan hat Thomevon der Idee zu seinem neuen Projekt bis zum Scheitern desselben mitder Kamera begleitet. Ab 0.40 Uhr zeigt 3sat am selben Abend mit "DasSichtbare und das Unsichtbare" und "Ins Blaue" zwei Spielfilme vonThome.Außerdem berichtet das 3sat-Magazin "Kulturzeit" am Montag, 13.November, 19.20 Uhr, über die 41. Duisburger Filmwoche und dieaktuellen Preisträgerfilme. "Kulturzeit" wird moderiert von VivianPerkovic.Das 3sat-Programm zur Duisburger Filmwoche mit Video-Streams:http://ly.zdf.de/bPz/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/duisburger_filmwoche3sat ist ein Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD.Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell