Die Realität als unvorhergesehenes Ereignis / Weilburger Rosenhang Museum zeigt Dieter Rehms Blick auf Dresden (FOTO)

Die großformatigen Stadtansichten von Dieter Rehm machen dasUnwirkliche der Wirklichkeit sichtbar. Trotz Struktur und Klarheitscheinen seine beeindruckenden Bilder auch die Seele der von ihmdokumentierten Gebäude einzufangen.Mit einer hochauflösenden Hasselblatt-Digitalkamera undLangzeitbelichtung schuf Dieter Rehm im Zeitraum von nur vier Tagenfaszinierende Bilder bekannter Dresdner Sehenswürdigkeiten. DurchÜbersteigerung und ein dramatisches Spiel mit Licht und Farbeentstanden völlig neue Eindrücke von der Frauenkirche, dem Zwingeroder dem Grünen Gewölbe.Zwölf seiner großformatigen, auf Acrylglas übertragenenDresden-Impressionen sind ab dem 7. Oktober in der Kunsthalle desWeilburger Rosenhang Museum zu sehen.Das Unwirkliche der Wirklichkeit zu zeigen und dabei nichts zuerfinden, darauf legt Dieter Rehm besonderen Wert. So oszillierendund überbordend, so aufgeladen und übersteuert die imposanten Bilderauf den Betrachter wirken: Hier ist nichts montiert oder collagiert,nichts wurde nachträglich am Computer hinzugefügt oder weggenommen.Die überraschende Wirkung von Rehms Werken basiert lediglich auf demSpiel mit Tonwerten und Farben."Ich lasse mich immer wieder faszinieren von geschichtsträchtigenOrten", sagt Dieter Rehm, Präsident der Akademie der Bildenden Künstein München. Vor der Begegnung mit dem späteren Bildgegenstandexistiere weder Wollen noch Suchen. Vielmehr spielte der Zufall alsein Moment der Überwältigung von einem eigentlich bekannten Motiv,das sich dem Künstler zu einer bestimmten Zeit in einer besonderenräumlichen und farblichen Präsenz offenbart, eine zentrale Rolle. DieZufälligkeit der Wahrnehmung, oder - wie Dieter Rehm es nennt - dieRealität als unvorhergesehenes Ereignis, ist somit Grundlage für dieklar strukturierte technische und künstlerische Umsetzung.In gewisser Weise erinnert Dieter Rehms konzentrierter Blick aufLicht- und Farbwerte und seine stringente Bildkomposition anavantgardistische Musiktheorien. Nicht die Empfindungen des Künstlersund die Umsetzung seiner Wahrnehmung stehen hier im Mittelpunkt. Auchgeht es nicht um eine fotografische Dokumentation vonKulturgeschichte oder kirchlicher Kunsthistorie. Stattdessen zeigtsich in Dieter Rehms Fotoarbeiten ein künstlerisches Vorgehen, dasdurch die Verbindung von Zufall und der inneren Notwendigkeit jedesDetails seines Werks hervorhebt. Er macht - ähnlich wie in der Musik- durch Übersteuerung, Wiederholung und Verschiebung dieUnwirklichkeit des Realen erfahrbar.Ausstellung "SUITE - UNSERER LIEBEN FRAU"Werke von Prof. Dieter Rehm, MünchenVernissage am 07.10.2018 um 14 UhrRosenhang Museum Weilburgwww.rosenhangmuseum.de