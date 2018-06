"Reales Bedrohungsszenario": Der VAUNET fordert umfassenden Interessenausgleich zum Telemedienauftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

Berlin (ots) - Vor dem Hintergrund der Rundfunkkommission undMinisterpräsidentenkonferenz an den beiden kommenden Tagen sagte HansDemmel, Vorstandsvorsitzender von VAUNET - Verband Privater Medien:"Die laut Medienberichterstattung erfolgte Verständigung zwischen denVerlagen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zurPresseähnlichkeit zeigt, dass vernünftige Kompromisse in schwierigenWettbewerbsfragen möglich sind. Eine vergleichbare Lösung muss dieMedienpolitik nun auch im Wettbewerbsverhältnis zwischen den privatenund öffentlich-rechtlichen audiovisuellen Angeboten anstreben." Durcheine Ausweitung des Telemedienauftrags sei auch dieser Markt massivbetroffen. Hier gelte es insbesondere zu verhindern, dass ARD und ZDFzukünftig massentaugliche europäische Lizenzware zum Abruf für 30Tage einkaufen, um ihre Mediatheken kommerziell attraktiv zu machen.Aus Sicht der Privaten sei dies eine reale Bedrohung, die denWettbewerb in dem noch jungen OTT- und VoD-Markt und die hierentwickelten Geschäftsmodelle in Frage stellen." Eine ähnlicheEinschätzung hatten bereits Vertreter der Filmwirtschaft sowie derVerband der Filmverleiher(VdF) vertreten.Nach wie vor steht der VAUNET auf dem Standpunkt, dass derOnlineauftrag nicht losgelöst von der Auftrags- und Strukturdebattezum öffentlich-rechtlichen Rundfunk erneuert werden kann.Der VAUNET begrüßt im Zuge dessen Überlegungen, das inhaltlicheProfil der öffentlich-rechtlichen Anstalten zu schärfen, indem sichdie Anstalten schwerpunktmäßig auf die Bereiche Information, Kulturund Bildung konzentrieren sollen.Für keinen zielführenden Weg hält VAUNET hingegen die geplanteIndexierung der Mittel für ARD, ZDF und Deutschlandradio auf Basisfester Summen und eine weitgehende Autonomie bei der Ausgestaltungihrer Programmangebote. Hier sollte die Finanzierung dem Auftragfolgen und nicht automatisiert werden. Eine Indexierung böte, soDemmel, keinerlei Anreiz zu Einsparungen und würde nur die fehlendeBalance zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Angeboten weiterverstärken.Hans Demmel: "Es gibt nur eine Chance für einen großen Aufschlagzur Strukturreform, und der sollte sehr grundsätzlich sein.Stattdessen droht eine weitere Onlineexpansion von ARD und ZDF in diewettbewerbssensibelsten Bereiche. Das betrifft Fernsehen, Internet,und Radio gleichermaßen." Beim Hörfunk bestehe bereits heute einestarke Schieflage, die durch immer neue junge Formatwellen der ARDentstanden sei. Auch der private Rundfunk leiste einen wichtigengesellschaftsrelevanten und publizistischen Beitrag. Ein Auftrag ohnekonkrete gesetzgeberische Grenzen würde diese Vielfalt bei Angebotenund Anbietern nachhaltig in Frage stellen. "Deshalb darf sich derpolitische Gestaltungswille der Länder nicht nur auf die Anstalten,sondern muss sich auf die Entwicklungsperspektiven im gesamten Marktrichten."Hintergrund:Der aktuell diskutierte Vorschlag für eine Novelle desRundfunkstaatsvertrags zum Telemedienauftrag von ARD und ZDFbeinhaltet u. a. das Abschaffen des Sendungsbezugs, eine Verlängerungder Verweildauerfristen von öffentlich-rechtlichen Inhalten im Netz,das Aufheben des Abrufverbots für Lizenzproduktionen und dieMöglichkeit, beitragsfinanzierte Inhalte über Drittplattformen wieFacebook zu verbreiten. VAUNET warnt vor den weitgehendenAuswirkungen einer solch umfassenden Ausweitung derbeitragsfinanzierten Angebote im Internet auf den Markt. Der Verbandappelliert an die Politik, den EU-Beihilfenkompromiss und die darausresultierenden Regelungen nicht in Frage zu stellen und wie bei denVerlagen auch hier eine Lösung zu finden, die den Interessen allerWettberber und der Mediennutzer gerecht wird.Über VAUNETVAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medienin Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiertseit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Verband Privater Rundfunkund Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu denvielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-,Radio-, Web- und Streamingangebote.Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklungder Märkte für audiovisuelle Medien aus und gestaltet auf nationalerwie europäischer Ebene die Rahmenbedingungen aktiv mit. DerWirtschaftsverband hat zum Ziel, Akzeptanz für die politischen undwirtschaftlichen Anliegen der audiovisuellen Medien zu schaffen sowiedie große gesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung derBranche im digitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken.Für Rückfragen:Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVAUNET - Verband Privater Medien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vprt.dewww.vau.netOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuell