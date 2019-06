Realer Irrsinn: Störrisches Verhalten im Bund verhindert jährliche CO2-Reduzierung von 9 Mio. kg

Bonn (ots) -Seit dem 01.01.2017 gilt in Deutschland eine Verordnung, diebesagt, dass Transporte von Betonfertiggaragen ausschließlich mitEinzelfahrzeugen und nicht mehr wie bis dahin üblich mit einemspeziellen Versetzfahrzeug und einem Anhänger transportiert werdendürfen. Damit können seitdem nicht mehr zwei Garagen gemeinsamausgeliefert werden, was die Anzahl der Fahrten nahezu verdoppelt.Das hat maßgebliche Auswirkungen auf Umwelt, Verkehr und Anwohner.Auch die eigentliche Begründung für diese Verordnung - die Entlastungvon Brückenbauwerken - wird dadurch völlig verfehlt. Die Reaktionseitens der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktionklingt angesichts der öffentlichen Kommunikation der umwelt- undverkehrspolitischen Ziele der großen Koalition äußerst dürftig.Nachdem das bayerische Ministerium des Innern die bereits im Mai2014 empfohlene Regelung zunächst bis zum 31. Dezember 2016ausgesetzt hatte, wurde die angegliederte Oberste Baubehördeveranlasst, eine gutachterliche Stellungnahme zur Frage derAuswirkungen der verschiedenen Transportvarianten beimGaragentransport auf die Brückenbauwerke einzuholen. Aus diesemGutachten geht hervor, dass die Verordnung ihren Zweck nicht nurnicht erfüllt, sondern diesem sogar noch entgegenwirkt.Pro Jahr werden in Deutschland ca. 55.000 Betonfertiggaragenausgeliefert. So kommt es durch die nun erforderlichen Mehrfahrten zueiner jährlichen Mehrbelastung von Straßen und Brücken in Höhe von1.400.000 t, was einer Steigerung von 47 % entspricht. Dadurcherhöhte sich der Treibstoffverbrauch um 43 % von 4,725 Mio. auf über8,2 Mio. l, was gleichzeitig den CO2-Ausstoß um über 42 % steigerte.Die jährlich gefahrenen Strecken nahmen zudem um 7,4 Mio. km zu.CO2-Belastung: Das Einsparpotenzial beträgt über 9 Mio. kg DieAuflistung kann der PDF anbei entnommen werden.Aufgrund einer einzelnen Formulierung im Gesetzestext ("teilbareLadung") sind Hersteller von Betonfertiggaragen damit einerirrsinnigen Entscheidung ausgesetzt, die für Verbraucher, Umwelt undVerkehrsinfrastruktur nachweislich deutlich negative Folgen mit sichbringt. Seit über zwei Jahren versucht die FachvereinigungBetonfertiggaragen daher nun, diesen untragbaren Zustand umzukehrenund eine Lösung zu erwirken, die vernunftbasiert ist und daher auchKompromisse wie das Verbot des Befahrens besonders maroder Brückenbeinhalten kann. Obwohl die Bundesländer den Handlungsbedarf offenbardurchaus wahrgenommen haben, wollte bisher kein Land als Vorreiteragieren und die Thematik im Bund auf die Agenda setzen.Anfrage an die Bundesregierung: Desinteresse und ausweichendeAntwortenIn einer kleinen Anfrage konfrontieren die Abgeordneten OliverLuksic, Frank Sitta, Bernd Reuther, weitere Abgeordnete und dieFraktion der FDP die Bundesregierung mit den Ergebnissen desGutachtens. Die Antwort der Bundesregierung hierzu vom 26.04.2019fiel mehr als dürftig aus und wirkte bisweilen sogar destruktiv. Eswurde auf die Fragen, wie die Bundesregierung die zusätzlicheUmweltbelastung und die schlechte ökologische Bilanz des Einsatzeszusätzlicher Fahrzeuge im Hinblick auf eine mögliche Rückkehr zumZug-Verfahren bewerte, lediglich festgestellt, dass "keine eigenenErkenntnisse über eine mögliche zusätzliche Umweltbelastung, deneventuellen Treibstoffmehrverbrauch und die ökologische Bilanz indiesem Zusammenhang" vorlägen - und das im Angesicht einesMehrfahrten-Aufkommens von über 7,4 Mio. Kilometern.Im Zuge der Beantwortung weiterer Nachfragen wiederum antwortetdie Bundesregierung ausweichend. So bestünde einerseits "kein Anlass,die Ergebnisse des Gutachtens in Zweifel zu ziehen", andererseitsseien die Erkenntnisse auf Bayern beschränkt und daher nichtaussagekräftig - obwohl man im gesamten Bundesgebiet von einerzumindest ähnlichen Lage ausgehen kann, da man anhand derüblicherweise durch die Bundesanstalt für Straßenwesen angewandtenZustandsnoten für Brücken in der Lage wäre, Vergleichswerte zuerrechnen. Zudem seien nach Lesart der Bundesregierung 17 % dergeprüften Brücken durch Transporte im Zugverfahren hinsichtlich ihrerErmüdungsbeanspruchung gefährdet. Tatsächlich besagt das Gutachtenjedoch lediglich, dass bei 11 % der Brücken etwaige Auswirkungendurch Transportauflagen zu bewältigen wären und bei 6 % der Brückenkeine gesicherte Aussage möglich war. Verwunderlich ist in diesemZusammenhang noch dazu, dass die Bundesregierung nach bereitsjahrelanger öffentlicher Diskussion zum Zustand von Straßen undBrücken keine belastbareren Daten für die Brückenbauwerke im gesamtenBundesgebiet vorweisen kann.Dogmatik und Paragraphenreiterei verhindern einenlösungsorientierten DiskursEs ist offensichtlich, dass in dieser Sache sowohl bei den Ländernals auch im Bund politische Interessen, dogmatische Handlungsweisenund allgemeine Paragraphenreiterei den Weg zu einerkonstruktiv-vernünftigen Antwort versperren. Dass einlösungsorientiertes Denken an dieser Stelle jedoch nicht einmal vonSeiten der Bundesregierung stattfindet, irritiert insbesondere daher,weil dies im Widerspruch zum Inhalt des Koalitionsvertrages steht,der ausdrücklich besagt:"Die Mobilitätspolitik ist dem Pariser Klimaschutzabkommen und demKlimaschutzplan 2050 der Bundesregierung verpflichtet. Wir wollen dieKlimaziele von Paris erreichen und dabei soziale Belangeberücksichtigen, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie gewährleistenund bezahlbare Mobilität sicherstellen." An anderer Stelle heißt eszudem: "Wir wollen insbesondere die Schadstoffemissionen aus demStraßenverkehr an der Quelle weiter reduzieren."Hinzu kommt obendrein, dass Deutschland im Vergleich mit denNachbarländern das einzige Land in Europa ist, in dem derartigeBeschränkungen gelten. Dieser Zustand ist ohne Frage alsStandortnachteil für die heimische Industrie anzusehen. So hat nichteinmal ein etwa 40 km von der niederländischen Grenze ansässigesUnternehmen mehr die Möglichkeit, Ausnahmegenehmigungen fürTransporte im Zugverfahren zur Auslieferung in die Niederlande zubeantragen, obwohl auf der Strecke kein einziges Brückenbauwerkpassiert werden müsste. Sämtliche Gesprächsangebote wurden daher vonvornherein kategorisch abgelehnt, da die gesetzliche Grundlage nuneinmal feststehe.Seit über drei Jahren beschäftigen sich die Hersteller undMitglieder der Fachvereinigung nun mit einer Frage, zu derenBeantwortung allein die Politik in der Lage ist. Wenn einBranchenverband mittelständischer Unternehmen von sich aus eineInitiative startet, die nicht nur der Wettbewerbsfähigkeit, sonderninsbesondere dem Umwelt- und Emissionsschutz dient und dabei fastsämtliche politischen Akteure den Willen oder die Fähigkeit zu einemvernunftorientierten Handeln beziehungsweise mindestens zu einemernsthaften Dialog vermissen lassen, so zeugt dies von einemschlechten Stil und schlichter Ignoranz für die Probleme unsererBranche. 