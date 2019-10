Real-Time-Visibility in der Supply Chain / TIMOCOMs Smart App und Smart API Tracking vernetzen Logistik-Akteure, optimieren die Lieferkette und ermöglichen profitable Prozesse im Straßengütertransport

Erkrath (ots) -Wir kennen sie alle und nutzen schon heute immer öfterLocation-Based-Services - ob bei der Paketzustellung, während derNavigation oder bei allen lokalen Suchen auf dem Smartphone. ImGegensatz zur privaten Anwendung, bei der es so gut wie immer um dasPrinzip "Sender und Ziel" geht, ist das Real-Time-Tracking in derSupply Chain wesentlich komplexer. Denn hier ist eine Vielzahl vonHändlern, Spediteuren und Fahrern beteiligt. Eine teils lange Kettean Touchpoints und Akteuren, die nicht selten technisch voneinandergetrennt, jedoch stark voneinander abhängig sind. Um dieseLieferkette für alle Beteiligten transparent zu machen und maximaleSynergieeffekte zu erzielen, hat TIMOCOM die Smart App und Smart APITracking entwickelt.Vorteile für die verladende IndustrieMit der Smart App Tracking von TIMOCOM können zu jeder Zeit diePositionsdaten eines LKW eingesehen werden - solange der Spediteuroder Transporteur das Tracking freigeschaltet hat. Die Smart APITracking ermöglicht es, in Zukunft auch per Geofencing, diefreigegebenen LKW-Daten innerhalb der eigenen Logistiksoftwareweiterzuverarbeiten. So kann der Transportstatus eigenständigüberwacht sowie z. B. die prognostizierte Ankunftszeit ("ETA" =Estimated Time of Arrival) des Fahrzeugs an der Be- und Entladestelleberechnet und ein passendes Zeitfenster am Zielort gebucht werden.Teilautomatisiert und mit minimalem Personalaufwand, da die weitausmeisten Daten vom System generiert und beteiligte Akteure proaktivinformiert werden. Effektivere Verladeprozesse und wenigerWartezeiten bedeuten weniger Stress und mehr Umsatz. Auch dieRoutenplanung kann mithilfe von Trackingdaten deutlich optimiertwerden: Staus oder innerstädtische Events können vorausschauendumfahren, die kürzeste oder auch günstigste Route geplant und diegeeigneten Fahrer und LKW für die jeweilige Strecke ausgewähltwerden. Spediteure können zudem Leerfahrten vermeiden und ihrFlottenmanagement bestmöglich auf die Auftragslage anpassen, was aufder einen Seite Kosten und Administration reduziert, auf der anderenSeite den CO2-Ausstoß verringert.Kostensenkung dank modernem Supply-Chain-ManagementJedes Unternehmen misst an zwei elementaren Stellschrauben seinenErfolg: Effizienz und Umsatz. Die Smart API Tracking setzt genau hieran: Einerseits werden Personalkosten sowie Fehlerquoten reduziert,andererseits ermöglichen teilautomatisierte Routen- undFrachtberechnungen eine Effizienzsteigerung desStraßengütertransports. In Verbindung mit der Smart App Routen &Kosten von TIMOCOM kann zudem die Budgetplanung exakter und damitprofitabler gestaltet werden. Auch das Thema Service wird durch dasSmart Logistics System auf ein neues Niveau gehoben. Allein dietransparente und präzise Auskunft über die ETA ist ein Mehrwert, denKunden zu schätzen wissen. Empfänger der Ware, ganz gleich ob Handeloder Industrie, können ihre Prozesse und Ressourcen passgenau auf dieAnkunft ausrichten und ebenfalls optimieren. Für kritische Waren oderbei falschen Lieferungen können Frachtenführer auch innerhalb desLogistikprozesses ausfindig gemacht und kontaktiert werden, umEntscheidungen ad-hoc umzusetzen. Zudem können sie ihre Fahrzeitenbesser kalkulieren und hierdurch eine bessere Balance zwischen Berufund Freizeit finden.Real-Time-Tracking in nur einem SystemMit Hilfe des Smart Logistics System muss dabei nicht der Anbieteroder die Software gewechselt werden, denn TIMOCOM verbindet alleBeteiligten über sein Netzwerk in nur einem System. In Zusammenarbeitmit seinen Partnern sammelt, verbindet und integriert das ErkratherIT-Unternehmen alle relevanten Kunden- und Dienstleisterdaten. Mehrals 43.000 Kunden sind schon heute Teil dieses Systems, das bis zu750.000 internationale Fracht- und Laderaumangebote pro Taggeneriert. Als einer der führenden europäischen Anbieter von SmartLogistics Anwendungen ermöglicht TIMOCOM seinen Kunden Prozesse zuoptimieren, Frachtraum und Personal effizient einzusetzen sowiebeteiligte Unternehmen schnell und unkompliziert zu vernetzen.Mehr Informationen zu TIMOCOM finden Sie auf www.timocom.de.Über TIMOCOMTIMOCOM GmbH ist der mittelständische IT- und Datenspezialist fürAugmented Logistics. Als Anbieter des ersten Smart Logistics Systemfür Europa hilft TIMOCOM seinen Kunden mit smarten, sicheren undeinfachen Lösungen dabei, ihre logistischen Ziele zu erreichen. Überdas System vernetzen sich mehr als 43.000 geprüfte Unternehmen, dietäglich bis zu 750.000 internationale Fracht- und Laderaumangeboteeinstellen.Pressekontakt:Souren SchömburgVice Director Marketing - Manager CommunicationsTIMOCOM GmbHTimocom Platz 1DE-40699 Erkrath+49 211 88 26 69 53sschoemburg@timocom.comwww.timocom.coOriginal-Content von: TIMOCOM GmbH, übermittelt durch news aktuell