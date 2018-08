Real Techniques® ist die erste Make-up-Pinselmarke, die in den Weltraum geschickt wird

London (ots/PRNewswire) -Die Nr. 1 der Make-up-Pinselmarken auf YouTube[1] feiert dieEinführung ihrer neuesten Kollektion mit dem Namen Brush CrushTMbuchstäblich mit astronomischen HöhenEin kleiner Schritt für die Menschheit ... und ein großer Schrittfür die Schönheit. Die international anerkannte Marke RealTechniques® meldet ihre erste erfolgreiche Weltraummission zurEinführung der neuesten limitierten Kollektion Brush CrushTM Volume2.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/728919/Real_Techniques_Space.jpg )Am 1. August um 10:24 britischer Sommerzeit startete RealTechniques® mit einem riesigen, mit Helium gefüllten Ballon seineneueste, von der Galaxie inspirierten Kollektion von der Erde. DieMake-up-Pinsel stiegen 116 Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von5 Metern pro Sekunde auf und erreichten eine unglaubliche Höhe von36.338 Metern (19.000 Meter markieren den offiziellen Punkt, an demdie Grenze zur Hochatmosphäre - auch Near Space genannt - erreichtwird). Real Techniques berichtet erfreut, dass es tatsächlich Spurenvon Schönheitsjunkies im Weltraum gab![2]Sent Into Space bestätigte, dass die Make-up-Pinsel mit demgalaktischem Thema "die ersten Make-up-Pinsel waren, die jemals insAll geschickt wurden", wobei sie mehr als viermal die Höhe des MountEverest überflogen, über 99 Masseprozent der Erdatmosphäre undTemperaturen von -57 °C in Spitzenhöhe ausgesetzt waren, bevor sie inder Nähe von Thorne, South Yorkshire, in Großbritannien landeten undvom Sent Into Space-Team geborgen wurden[3].Die neue Kollektion "Brush CrushTM Volume 2" wurde von einerlunaren Farbpalette aus frostigen Silber- und ombrierten Violetttöneninspiriert und enthält die folgenden Beauty-Tools, die auf derbahnbrechenden Reise zum Einsatz kamen[4]:- 300 Powder Brush (UVP £12,99) Die gewölbte Form dieses Puderpinselsermöglicht einen perfekten Puderauftrag.- 301 Foundation Brush (UVP £12,99) Der abgerundete Buffing-Pinseleignet sich sowohl für Creme- als auch für flüssige Foundation.- 302 Blush Brush (UVP £12,99) Die verjüngte Spitze des Rougepinselsermöglicht einen konzentrierten Rougeauftrag.- 304 Fan Brush (UVP £12,99) Die fein gefächerten Pinselfasernermöglichen einen diffusen Puderauftrag.- 305 Shadow Brush (UVP £9,99) Der Lidschattenpinsel mit der leichtverjüngten Spitze garantiert einen nahtlosen Farbverlauf.- 306 Kabuki Brush (UVP £16,99) Mit dem großen, abgerundetenPinselkopf kann Bronzer und Highlighter leicht auf Gesicht, Halsund Dekolleté aufgetragen werden.- Cosmic Sponge Duo (UVP £9,99) Das facettenreiche Design kann aufmehreren Stellen im Gesicht verwendet werden.Tiffany Kurtz-Sewall, Global Marketing Director bei Paris PresentsIncorporated, kommentiert: "Es schien mehr als angebracht, unsereneueste überirdische Markteinführung mit einem Aufstieg aus derAtmosphäre zu betonen. Unsere zweite Ausgabe der limitierten BrushCrushTM-Kollektion hat nicht nur eine prestigeträchtigeAnwendungsqualität, die sich von allen anderen Beauty-Tools auf derErde oder dem Rest des Kosmos unterscheidet, sondern verleiht Ihnenaußerdem ein galaktisch gutes Aussehen!"Die am schnellsten wachsende Marke für Kosmetik-Accessoires in denUSA[5] hat auch mit einigen der weltweit größten Influencern derBeauty-Branche von heute zusammengearbeitet, um die Markteinführungweiter zu unterstützen. Bei der offiziellen Enthüllung auf Instagramstellten Real Techniques zusammen mit mehreren US-amerikanische undbritische Influencer am 10. August 2018 um 16:00 Uhr britischerSommerzeit ihre Instagram-Geschichten über das Sortiment vor, nachdemsie planeten-geformte, mit dem Markenzeichen versehene Piñatasaufschlugen. Die Enthüllung der neuen Kollektion hatte außerdem für mehr als 2 Millionen Fans des Instagram-Kanals von Real Techniques Premiere. Real Techniques® hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit seinen bewährten und renommierten Kosmetikpinseln weiterhin innovative und bahnbrechende Beauty-Produkte zu liefern, die hervorragend zur Anwendung geeignet sind. @realtechniques #RTBrushCrush #RealTechniques Juni 2018, unter den Top 5 MarkenInformationen zu Real Techniques®Enthüllen Sie Ihren inneren Experten mit Hightech-Make-up-Pinselnund Online-Tutorials. Erstellt von den professionellen Maskenbildnernund erstklassigen YouTube Beauty-Gurus Sam und Nic Chapman. RealTechniques ist eine Marke von Paris Presents Incorporated, einemUnternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb vonKosmetikprodukten und Körperpflegezubehör spezialisiert hat, um dasSchönheitserlebnis für alle Benutzer zu verbessern.Weitere Informationen erhalten Sie unterhttp://www.realtechniques.com© 2018 Paris Presents Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.Informationen zu Sent Into SpaceDie globalen Experten in der Hochatmosphäre (Near Space), die mitmodernster Forschung und Innovation inspirierende Erlebnisseschaffen.Auswirkungen auf die Umwelt: Das Verfahren ist völligumweltschonend. Die verwendeten Ballons sind vollständig biologischabbaubar. Latex wird aus dem Harz des Gummibaums gewonnen undzerfällt, wenn es den Naturelementen ausgesetzt wird. Die Oxidationist der erste Schritt beim Abbau des Ballons und beginnt innerhalbvon etwa einer Stunde nach dem Aufblasen. Die Ballons bauen sich auchim UV-Licht ab (davon gibt es viel in der Hochatmosphäre!) und dieZersetzungszeit ist ähnlich einem Eichenblatt (6 Monate). Derüberwiegende Teil des Ballons wird auf den meisten Flügen geborgen.Für Sent Into Space ist das Bergen des Ladeguts sehr wichtig, um dieErgebnisse zu erhalten. Der Großteil des Ballons bleibt dabeibefestigt und alles wird zusammen geborgen. Sent Into Space startetnicht auf hoher See und vermeidet dies ausdrücklich. Wenn Ballonsversehentlich im Meer landen, wird der gesamte Aufbau geborgen; dieskommt jedoch sehr selten vor. 