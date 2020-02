Real Matters: Das sieht interessant aus!

Am 14.02.2020, 17:19 Uhr notiert die Aktie Real Matters an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 15.77 CAD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Internet Einzelhandel".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Real Matters auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Real Matters wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Real Matters auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Real Matters-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Real Matters-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Real Matters-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 13,75 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -14,22 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (16,03 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Real Matters somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Real Matters-Aktie ein Durchschnitt von 10,45 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,03 CAD (+53,4 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (13,24 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+21,07 Prozent), somit erhält die Real Matters-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Real Matters erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.