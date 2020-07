Real Madrid CF und Legends verkünden ein bahnbrechendes globales omnichannel-einzelhandelprogramm

Madrid (ots/PRNewswire) - -- Die Partnerschaft umfasst E-Commerce, Einzelhandel im Santiago Bernabéu Stadion und in den offiziellen Real Madrid Shops ---- Real Madrid und Legends werden einen neuen Flagship Megastore im umgebauten Santiago Bernabéu Stadion vorstellen ---- Die erweiterte Erfahrung im Einzelhandel wird auch die Einführung eines neuen offiziellen Online Shops und die Wiedereröffnung offizieller Real Madrid Shops umfassen --Real Madrid CF kündigte heute ein umfangreiches Omnichannel Einzelhandelprogramm an, das einen völlig neuen offiziellen Online Shop, die Wiedereröffnung von drei offiziellen Shops in Madrid und einen neuen Flagship Megastore im Santiago Bernabéu Stadion umfasst. Real Madrid ist eine Partnerschaft mit Legends eingegangen, einem Unternehmen für Premium-Erlebnisse mit globaler Expertise in den Bereichen Merchandising, Verkauf, Partnerschaften, Planung, Technologie und Hospitality, um alle Warenoperationen zu verwalten.Diese neue Partnerschaft zwischen Legends und Real Madrid wird die Beziehung zu den Fans weiter ausbauen und ein nahtloses und integriertes Erlebnis anbieten, das die Marke Real Madrid an allen physischen Berührungspunkten im Online- und Einzelhandel optimal repräsentiert. Sie wird auch eine wichtige Rolle für das kommerzielle Wachstum und die Markenentwicklungsstrategie des Vereins spielen, in dem Legends und Real Madrid die gleiche Vision für die Bereitstellung eines modernen Omnichannel-Erlebnisses teilen.Als Teil der internationalen Wachstumsstrategie des Clubs wird der neue offizielle Online Shop (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2849061-1&h=17394451 77&u=https%3A%2F%2Fshop.realmadrid.com%2F%3Flang%3Dde&a=offizielle+Online+Shop) , der heute weltweit eingeführt wurde, Premium- und Exklusiv-Artikel von Real Madrid für Fans jeden Alters umfassen. Die E-Commerce-Plattform wird in acht verschiedenen Sprachen verfügbar sein und sich durch innovative Designelemente und ein außergewöhnliches Benutzererlebnis auszeichnen und Fans auf der ganzen Welt bedienen. Der neue offizielle Online Shop ist innovativ und nutzt moderne Technologie und Infrastruktur, um es Real Madrid zu ermöglichen, E-Commerce-Erlebnisse direkt in jeden seiner digitalen Kanäle zu integrieren.Der offizielle Online Shop ist ein wichtiges Element in der digitalen Strategie von Real Madrid, die das Fan-Erlebnis in den Mittelpunkt des Geschäfts stellt. Ein echtes Omnichannel-Erlebnis ist ein grundlegender Teil der Strategie, und die Partnerschaft mit Legends macht einen großen Schritt in Richtung der Vision eines umfassenden Einkaufserlebnisses, sowohl online als auch in den Geschäften, in dem alle Mitglieder, Madridistas und Fans auf der ganzen Welt ihre offiziellen Lieblingsprodukte finden können. Das umfassende Einzelhandelprogramm wird relevante Angebote in einem nahtlosen Einkaufserlebnis fördern, wann immer und wo immer Fans sich mit dem Team in Verbindung setzen.Der Real Madrid Flagship Megastore wird seine Türen im Rahmen der laufenden hochmodernen Umgestaltung des Santiago Bernabéu Stadions (https://c212.net/c/lin k/?t=0&l=de&o=2849061-1&h=1902937547&u=https%3A%2F%2Fwww.realmadrid.com%2Fde%2Fd er-club%2Fsantiago-bernabeu-stadion&a=Santiago+Bernab%C3%A9u+Stadions) öffnen und für Mitglieder, Madridistas, lokale und internationale Fans, die das Stadion besuchen, ein revolutionäres Einkaufserlebnis sein. Später in diesem Jahr wird Real Madrid einen provisorischen Megastore im Stadion eröffnen, der sich auf zwei Etagen an der Südseite des Stadions befindet. Mit exklusiven Produktsortimenten, Personalisierungs-Stationen und einem neuen Angebot an Freizeit- und Mannschaftsbekleidung, Accessoires und der größten Auswahl an technischen Produkten von Real Madrid wird der Megastore den Fans ein einzigartiges Erlebnis anbieten. Weitere Details über den vorläufigen Real Madrid Megastore werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.Darüber hinaus wird Legends drei offizielle Real Madrid Shops (https://c212.net/ c/link/?t=0&l=de&o=2849061-1&h=3863064285&u=https%3A%2F%2Fwww.realmadrid.com%2Fd e%2Fder-club%2Fsantiago-bernabeu-stadion%2Fgesch%25C3%25A4fte&a=offizielle+Real+ Madrid+Shops) im Stadtzentrum von Madrid wiedereröffnen, in denen das neueste Real Madrid Trikot, Trainingsbekleidung, Erwachsenen- und Kinderbekleidung, Fußbälle, Schals, Geschenke und vieles mehr erhältlich sein werden. Die offiziellen Mannschaftsshops befinden sich in El Carmen, Gran Via und Arenal, weitere offizielle Shops gibt es in Barcelona und Mexiko.Die umfassenden Einzelhandelplattformen werden das neueste Sortiment an Fan-Ausrüstung, Trikots, Kopfbedeckungen, personalisierten Produkten, authentifizierten Erinnerungsstücken und Accessoires im Stadion, online und in den offiziellen Shops anbieten. Legends International und Legend Global Merchandise werden die umfassende Servicelösungsplattform von Legends nutzen, um dieses umfassende Einzelhandelerlebnis auf globaler Basis zu bieten.Legends arbeitet seit 2018 mit Real Madrid zusammen, als das Unternehmen beauftragt wurde, strategische Einblicke und Anleitung zur Optimierung der kommerziellen Möglichkeiten beim Umbau des Santiago Bernabéu Stadions zu geben. Unter Verwendung seines ganzheitlichen Ansatzes arbeitete Legends in Partnerschaft mit Real Madrid daran, die bestehenden Abläufe zu überprüfen und innovative, profitable und von Fans geführte Erfahrungen zu schaffen, um das Geschäft des Stadions 365 Tage im Jahr voranzutreiben. Die detaillierten Ergebnisse dieser Arbeit wurden dann in das Design- und Bauprogramm integriert, um ein stabiles, umsetzbares Geschäftsmodell zu schaffen. Legends arbeitet während des gesamten Bauprozesses weiterhin mit Real Madrid zusammen, um die Umsetzung des Geschäftsplans sicherzustellen.Über Real MadridReal Madrid C. F. ist ein Sportverein mit einer 118-jährigen Geschichte. Es ist der Club mit den meisten gewonnenen Europapokalen, sowohl im Fußball (13) als auch im Basketball (10), und wurde von der FIFA als bester Club des 20. Jahrhunderts ausgezeichnet. Real Madrid hat Millionen von Fans auf der ganzen Welt und wurde laut dem Bericht "The European Elite 2020" des Beratungsunternehmens KPMG zum zweiten Mal in Folge zum wertvollsten Fußballclub Europas ernannt.Über LegendsLegends wurde 2008 gegründet und ist ein Unternehmen für Premium-Erlebnisse mit sechs weltweit operierenden Unternehmensbereichen - Global Planning, Global Sales, Hospitality, Global Partnerships, Global Merchandise und Global Technology Solutions - das Kunden und Partnern eine 360-Grad-Servicelösungsplattform bietet, um ihre Marke zu stärken und ihre Vision umzusetzen. Gegenwärtig arbeitet Legends mit Markenkunden in verschiedenen Geschäftsbereichen zusammen, darunter Profisport, Universitäten, Attraktionen, Entertainment sowie Kongresse und Freizeit. Wir sind branchenweit führend im Design, Planung und Realisierung einzigartiger Erlebnisse in Sport und Entertainment. Das Legends-Unternehmensbüro in London wird das Geschäft von Real Madrid leiten, zusätzlich zu den voll engagierten Mitarbeitern, die von Madrid aus tätig sind, und koordiniert mit den globalen 360-Grad-Aktivitäten von Legends. Real Madrid CF ergänzt das Legends-Portfolio von Premium-Marken, zu dem auch die New York Yankees und die Dallas Cowboys gehören. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2849061-1&h=1784113108&u= http%3A%2F%2Fwww.legends.net%2F&a=www.Legends.net oder https://c212.net/c/link/? t=0&l=de&o=2849061-1&h=2760198946&u=http%3A%2F%2Fwww.legendsinternational.com%2F &a=www.legendsinternational.com . 