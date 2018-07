Real Estate Investors: Reicht das?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Real Estate Investors. Die Aktie schloss den Handel am 27.07.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 53,5 GBP.

Die Aussichten für Real Estate Investors haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Real Estate Investors als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 75 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 40,19 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 53,5 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Real Estate Investors haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Real Estate Investors derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 56,05 GBP, womit der Kurs der Aktie (53,5 GBP) um -4,55 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 53,88 GBP. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,71 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".