Leverkusen (ots) - Wer Ideen hat und Innovationen vorantreibt,kann sich im Wettstreit und Konkurrenzkampf von Unternehmen einenerheblichen Vorsprung erarbeiten und herkömmliche Verfahrensweisenrevolutionieren. Wenn man den entsprechenden Zielmarkt analysiert undPotential für Verbesserungen identifiziert hat.Diese Erkenntnis hat sich auch Ariane Breuer, Gründerin undGeschäftsführerin des Leverkusener Immobilien-Spezialisten "CLEVEREXPANDIEREN" zunutze gemacht. Mit einem besonders günstigenMakler-Tarif, dem sogenannten Smart-Tarif, bietet sie Mietern vonGewerbeflächen ein neuartiges Preismodell, das herkömmlicheProvisionsstrukturen von Gewerbeflächen-Maklern neu definiert und dieMehrflächen-Mieter von gewerblichen Immobilien finanziell erheblichentlastet.Die Ausgangssituation für Unternehmen, welche regelmäßigGewerbeflächen lokal oder deutschlandweit suchen, ist immer dieselbe:Man spricht verschiedene Gewerbe-Makler an, die sich auf die Suchenach passenden Flächen oder Objekten machen. Dann sichtet mannormalerweise dutzendweise Exposés, führt Kontaktgespräche, beziehtEntscheidungsträger mit ein und bindet Abteilungskollegen/innen beider Auswahl der empfohlenen Liegenschaften. Je größer derExpansionsdrang einer Firma ist, desto größer ist der Mehraufwand,falls regelmäßig neue Ladenlokale oder Produktionsstätten gesuchtwerden müssen. Teuer und zeitaufwendig ist dieses Prozedere und oftnicht zielführend, weil kein passendes Objekt gefunden wird. Außerdemmuss der Kunde bis dato für jede vermittelte Gewerbefläche eine hoheMaklerprovision entrichten und bei jeder neuen Suche sämtlicheSuchkriterien erneut formulieren. Eine mühsame und zeitraubendeAktion, die manch einen Expansionsleiter an seine Grenzen bringt.Um diesen gesamten Vorgang zu vereinfachen und preisgünstiger zugestalten, haben sich die Real-Estate-Experten von "CLEVEREXPANDIEREN" zusammengesetzt und Kompetenzen, Netzwerke, Ressourcenund Marktkenntnisse gebündelt, um neue Wege bei der Vermittlung vonGewerbeflächen zu gehen. Herausgekommen ist ein Smart-Tarif fürMehrfach-Kunden, die für den Abschluss eines Jahresvertrages miteinmaliger Gebühr je nach Bedarf und Zeitpunkt aufs Jahr verteilt diepassenden Immobilienangebote geliefert bekommen, ohne jedes Malerneut ein Anforderungs- oder Suchprofil formulieren zu müssen.Geschäftsführerin Ariane Breuer dazu: "Wir sind mit dem hohenAnspruch angetreten, jedem Kunden wirklich das liefern zu können, waser sucht. Unser exzellentes Netzwerk und der richtige Riecher bei derAuswahl der Objekte qualifizieren uns für diese anspruchsvolleDienstleistung." Versprochen wird die Verbesserung derObjektqualität, die deutliche Reduzierung hoher Provisionen und ein"All-in-One-Konzept", was einen Makler für alles, bedeutet.Eine langjährige Expertise und das fundierte Branchen-Know-Howbefähigen Ariane Breuer dazu, auch als Jury-Mitglied und Laudatorinbeim branchenspezifischen "Standort-Award" zu fungieren. EinerAuszeichnung, die für "herausragende Marketing-Konzepte vonWirtschaftsstandorten" und "beste Vermarktungskonzepte für neueGewerbegebiete" an Real-Estate-Vermittler von Gewerbeflächen vergebenwird. Um Mitglied in solch einer Jury zu werden, bedarf esjahrelanger Erfahrung als auch einer großen Akzeptanz bei den anderenmeist männlichen Juroren - Attribute, die man derClever-Expandieren-Gründerin offensichtlich ohne Einschränkungzusprechen kann.