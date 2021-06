RealTech-Aktie: Zurück in der Spur!

Nach einer Korrekturphase in der zweiten Maihälfte ist die Aktie der RealTech AG in dieser Woche wieder kräftig angesprungen. Am Mittwoch verbesserte sich der Kurs um 16,67 Prozent und erreichte ein 6-Wochen-Hoch bei 1,64 Euro. Die Korrektur endete im Unterstützungsbereich von 1,30 Euro. Nun wird es darum gehen, den Widerstandsbereich zwischen 1,60 und 1,66 Euro nachhaltig zu überwinden. Die nächste charttechnische ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



