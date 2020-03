FRANKFURT (dpa-AFX) - Die EZB steckt bis zum Jahresende 120 Milliarden Euro zusätzlich in Anleihenkäufe wegen Sorgen um die Konjunktur infolge des Coronavirus.



Das entschied der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt./ben/DP/jha