Reaktion auf COVID-19-Krise: AXON unterstützt weltweit das Social Distancing von Polizeibehörden durch kostenlosen Zugang zum Portal für eine mobile Übertragung digitaler Beweismittel

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Auch in Deutschland können Polizeibehörden ab sofort kostenfrei für ein Jahr "Axon Citizen" nutzen. Das Portal für öffentliche Sicherheit erfasst und verwaltet digitale Beweismittel, die von den Mobilgeräten der Bürgerinnen und Bürger übermittelt werden. Für Polizeibehörden ein wichtiges Social Distancing-Tool im Polizeivollzugsdienst.Zur Unterstützung des öffentlichen Gesundheitswesens stellt https://c212.net/c/l ink/?t=0&l=de&o=2767381-1&h=518425900&u=https%3A%2F%2Fde.axon.com%2F&a=Axon (Nasdaq: AAXN) ab sofort jeder Polizeibehörde weltweit für ein Jahr, kostenlos den vollen Funktionsumfang von "Axon Citizen" bereit.Axon Citizen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2767381-1&h=3360987119&u=https %3A%2F%2Fde.axon.com%2Fprodukte%2Fmobile-anwendungen%2Fcitizen%2F&a=Axon+Citizen ) ist ein Portal für öffentliche Sicherheit auf dem Bürger privat aufgenommene Fotos oder Smartphone-Videos direkt den Strafverfolgungsbörden über ihr Mobilgerät übertragen können. Der Upload erfolgt durch einen von den Polizeibehörden zugesandten personalisierten Link per SMS. Alternativ kann dies per E-Mail über die Management-Plattform für digitale Beweismittel " Axon Evidence (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2767381-1&h=3190434553&u=https%3A% 2F%2Fde.axon.com%2Fprodukte%2Fsoftware%2Faxon-evidence%2F&a=Axon+Evidence) " oder per Mobilfunkanwendung "Axon Capture" erfolgen. Bei diesem Verfahren der Beweisaufnahme entfällt die Notwendigkeit der persönlichen Kontaktaufnahme. Die Gefahr einer potenziellen Infektion für Polizeivollzugsbeamte durch COVID-19 wird reduziert.Mehr Information für Polizeibehörden unter de.axon.com/vereint (https://c212.net /c/link/?t=0&l=de&o=2767381-1&h=1141661348&u=http%3A%2F%2Fde.axon.com%2Fvereint& a=de.axon.com%2Fvereint)Axon ist stolz darauf, mit Axon Citizen Polizeivollzugsbeamten eine Lösung anzubieten, die es ihnen ermöglicht, ihrer Arbeit nachzugehen und dabei zwischenmenschliche Kontakte zu reduzieren. Polizeibehörden werden zudem die Vorteile einer voll integrierten IT-Managementplattform zum Erfassen und Verwalten digitaler Beweismittel erkennen.Der Service für Bestandskunden von Axon Citizen wird dadurch nicht beeinträchtigt. Ihnen stehen weiterhin monatliche Software-Upgrades und der uneingeschränkte Zugang zur der IT-Managementplattform "Axon Evidence" zur Verfügung. "Unsere Mission war schon immer der Schutz des Lebens. Die Option der virtuellen Beweismittelerhebung verringert die Gefährdung durch das COVID-19 für Polizeivollzugsbeamte und Strafverfolgungsbehörden unmittelbar", sagt Rick Smith, CEO und Gründer von Axon. "Wir bieten Polizeibehörden weltweit während dieser Krise einen offenen Zugang zu Axon Citizen. Polizeivollzugsbeamte können dadurch auf das persönliche Erfassen digitaler Beweismittel weitgehend verzichten."Bisher wurden digitale Beweismittel wie Fotos oder Videos grundsätzlich im direkten Austausch von Personen erfasst. Aber in der gegenwärtigen Situation kann dies sowohl Polizeibeamte als auch die Bürger gefährden. Axon Citizen vereinfacht die Erfassung digitaler Beweismittel radikal. Polizeibeamte können die Daten auf einem mobilen oder Desktop-Gerät erfassen und verwalten. Über eine gesicherte Schnittstelle werden sie dann einfach und sicher auf die IT-Managementplattform "Axon Evidence" übertragen. Dort stehen umfangreiche Funktionen zur einfachen Erstellung einer Beweismittelkette sowie zur Bewertung, Katalogisierung und Suche von Filmmaterial zur Verfügung.Vor diesem Notfallprogramm war Axon Citizen nur für Kunden mit einer "Evidence.com Pro-Lizenz" zugänglich oder konnte separat erworben werden.WICHTIGER HINWEIS:Das Axon Citizen-Programm ist als Notfallmaßnahme zu verstehen. Es unterstützt Behörden im Dienst der öffentlichen Sicherheit beim Social Distancing, das der Verlangsamung der Virus-Ausbreitung dient. Das kontaktlose Erfassen digitaler Beweismittel reduziert die potenzielle Gefährdung von Polizeivollzugsbeamten erheblich. Dieses Programm impliziert jedoch keine rückwirkenden oder voraussichtlichen Rabatte auf bestehende Verträge.Über AxonDas global tätige Axon-Netzwerk vereint Sicherheits-Spezialisten, Systemtechnik, Apps und Trainings zu intelligenten Lösungen im Dienst der öffentlichen Sicherheit. Das bedeutet mehr Schutz, Sicherheit und Effektivität für die dort Beschäftigten. Unsere Mission ist es, Leben zu schützen. Unsere Technologien geben Polizei und Strafverfolgungsbehörden das nötige Vertrauen und die Zeit, welche sie zum Schutz der Öffentlichkeit benötigen. Unsere Produkte berühren alle Aspekte der täglichen Arbeitspraxis eines Polizeivollzugsbeamten.Unsere Arbeit gilt denjenigen, die bereit sind, sich für uns in Gefahr zu bringen. Aktuell wurden weltweit mehr als 428.600 Software-Lizenzen für das Axon-Netzwerk erworben. Mehr als 225.000 Menschen verdanken dem Axon-Netzwerk ihr Leben.Erfahren Sie mehr unter https://de.axon.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o =2767381-1&h=1409872117&u=https%3A%2F%2Fde.axon.com%2F&a=https%3A%2F%2Fde.axon.c om)Folgen Sie Axon- Axon auf Twitter: https://twitter.com/axon_emea - Axon auf Facebook: https://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/Axon, Axon Aware, Axon Evidence und das Delta-Logo sind Marken von Axon Enterprise, Inc., von denen einige in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.axon.com/legal . Alle Rechte vorbehalten. Facebook ist eine Marke von Facebook, Inc., LTE ist eine Marke des European Telecommunications Standards Institute und Twitter ist eine Marke von Twitter, Inc.