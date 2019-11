Reaktion auf Brexit: Irische Handels- und Innovationsbehörde verstärkt Deutschland-Präsenz mit neuem Büro in München (FOTO)

München (ots) - Enterprise Ireland: Irische Unternehmen beschäftigen hierzulandeüber 15.000 Mitarbeiter. Deutsch-irischer Handel durch Brexit gewachsen.Vier irische Unternehmen geben heute neue Deals mit deutschen Partnern bekannt:- Perigord Life Science Solutions investiert in die Gründungseines vierten "Global Centre of Creative and PackagingExcellence" in Waldkirch bei Freiburg. Möglich wird dies durcheine strategische Partnerschaft mit dem deutschen UnternehmenFaller Packaging. Perigord plant, Mitarbeiterzahl und Präsenz inDeutschland in den kommenden Jahren deutlich auszubauen.- Meetingsbooker.com, ein weltweit führender Anbieter vonOnline-Buchungen von Tagungsräumen, schließt sich mit derdeutschen dfv Mediengruppe zusammen, um im Januar 2020 eine neueBuchungsplattform für Tagungen auf dem deutschen Markteinzuführen.- Dairymaster, einer der weltweit führenden Hersteller von Melk-und Stalleinrichtungen, verzeichnet ein starkes Wachstum inBayern und kündigt den Ausbau seines bayerischen Händlernetzesdurch eine Partnerschaft mit der Probst Agrartechnik GmbH undder Peter Schuster Melktechnik GmbH an.- Dennison Trailers, Hersteller von hochwertigen Nutzfahrzeugen,gibt bekannt, dass 21 Spezialfahrgestelle an Thiedmann, einLogistikunternehmen aus Leutkirch im Allgäu, verkauft werden.Enterprise Ireland, die Handels- und Innovationsagentur der irischen Regierung,hat heute offiziell ein zweites deutsches Büro mit Sitz in München eröffnet. DieBundesrepublik ist Irlands wichtigster Handelspartner in der Eurozone. DieBüroeröffnung ist in Zeiten des Brexits ein starkes Zeichen: Die erweitertePräsenz hierzulande soll die deutsch-irischen Beziehungen in München und imsüddeutschen Raum vertiefen.Irische Unternehmen beschäftigen in Deutschland derzeit mehr als 15.000Mitarbeiter in Schlüsselbranchen wie High-Tech-Bau, Agrartechnik, Life Sciences,digitale Technologien, Druck und Verpackung sowie Automobilindustrie. Durch dasneue Büro soll diese Zahl künftig weiter steigen.Die irische Ministerin für Wirtschaft und Innovation, Heather Humphreys, derStaatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft,Landesentwicklung und Energie, Roland Weigert, sowie Clemens Baumgärtner,Referent für Wirtschaft und Arbeit der Stadt München, haben das neue Büro vonEnterprise Ireland in der Ludwigstraße 8 heute offiziell eröffnet. Anwesendwaren auch Vertreter von 25 irischen Unternehmen mit ihren deutschen Kollegen.In ihrer Begrüßungsansprache hob Ministerin Humphreys die Bedeutung derdeutsch-irischen Handelsbeziehungen hervor: "Die Herausforderung des Brexiterfordert es, dass wir unsere starken Handelsbeziehungen zu Deutschland weiterausbauen. Irische Unternehmen machen bereits gute Geschäfte mit deutschenPartnern, liefern Lösungen und beschäftigen hierzulande über 15.000 Mitarbeiter.Die Eröffnung des zweiten Büros von Enterprise Ireland in München spiegelt dasEngagement der irischen Regierung wider, unsere Beziehungen noch weiter zustärken, so dass beide Seiten profitieren."Staatssekretär Weigert schloss sich an: "Bayern, Deutschland und Irland arbeiteneng zusammen. In Zeiten globaler Herausforderungen ist diese Kooperation vonbesonderer Bedeutung und soll weiter gestärkt werden. Mit der Eröffnung deszweiten Deutschlandbüros von Enterprise Ireland wollen wir Unternehmen ausbeiden Ländern zusammenbringen und den Handel weiter intensivieren. 15.000Arbeitsplätze sind durch irische Unternehmen in den vergangenen Jahren inDeutschland bereits geschaffen worden, allein 2.500 davon in Bayern. Wirwünschen uns noch mehr irische Innovationen und Investitionen und freuen uns,dass der Grundstein dafür heute gelegt wurde."Perigord Life Science Solutions, der in Irland ansässige und weltweit führendeAnbieter von Verpackungs-Supply-Chain-Lösungen für die Life-Science-Industrie,gibt bekannt, dass Waldkirch in der Nähe von Freiburg als Standort des viertenglobalen "Centre of Creative and Packaging Excellence" ausgewählt wurde. Dasneue Zentrum wird die wachsende weltweite Kundenbasis des Unternehmens in derDACH-Region unterstützen. Um diesen Schritt zu erleichtern, hat Perigordgemeinsam mit Faller Packaging die Mehrheit an August Faller Artwork Solutionsübernommen. Perigord plant, seine Mitarbeiterzahl und Präsenz in Deutschland inden kommenden Jahren deutlich zu erhöhen.Alan Leamy, CEO von Perigord Life Science Solutions, kommentierte dieAnkündigung: "Die Entscheidung, in die Region und insbesondere dieses Geschäftzu investieren, basierte nicht nur auf der strategischen Lage Waldkirchs,sondern auch auf den Fähigkeiten und der Expertise des Waldkircher Teams, seinerKultur, der Managementvision und dem Innovationsfokus - dies alles passt gut zuPerigord. Wir freuen uns sehr über die neuen Möglichkeiten und Investitionen undwerden in Zukunft unser komplettes Produktangebot vom Standort Waldkirch ausanbieten. Nach Abschluss dieses Deals plant Perigord seine Investitionen in dasWaldkircher Geschäft fortzusetzen und die Mitarbeiterzahl in den kommendenJahren zu erhöhen."Meetingsbooker.com wird in Zusammenarbeit mit der dfv Mediengruppe eine neueBuchungsplattform für Meetings und Besprechungen über die Marke tagungsplaner.deeinrichten. Von einer kleinen Besprechung bis hin zur großen Konferenz wird dieSuche und Auswahl von Besprechungsorten für den Geschäftskunden so erleichtert.Mit dem Zugang zu über 137.000 Tagungsräumen weltweit bietet das Tool deutschenAnwendern eine konkurrenzlos große Auswahl an Hotel-, Konferenz- undalternativen Tagungsräumen.Dairymaster, einer der weltweit führenden Hersteller von Melk- undStalleinrichtungen, entwickelt innovative Technologien für eine moderne,profitable und nachhaltige Milchwirtschaft und verzeichnet ein starkes Wachstumin Bayern. Einer der bayerischen Dairymaster-Händler, die Probst AgrartechnikGmbH, installiert derzeit ihr achtes Dairymaster-Melksystem - einen 16 Einheitenumfassenden SwiftFlo Swing-Over-Melkstand. "Die Nachfrage nach Melkständendieser Größe ist ein Zeichen dafür, dass auch in Bayern die Herdengrößenzunehmen. Deshalb ist es sehr wichtig, lokale Partner zu haben, die dieBedürfnisse unserer Kunden verstehen und effiziente Lösungen fürMilchviehbetriebe jeder Größe anbieten können", sagt Desiree Koldehoff, MarketDevelopment Manager Central Europe bei Dairymaster. Im nordwestlichen Bayern hatDairymaster zudem das Unternehmen Peter Schuster Melktechnik als neuenGeschäftspartner gewonnen, um die Vertriebsmöglichkeiten in der gesamten Regionweiter zu erhöhen.Dennison Trailers, Hersteller von hochwertigen Nutzfahrzeugen, gibt darüberhinaus bekannt, dass das Unternehmen 21 Spezialfahrgestelle an die SpeditionThiedmann aus Leutkirch im Allgäu verkauft hat. Die Chassis wurdenausschließlich nach den Anforderungen des Kunden entwickelt und hergestellt.Dennsion Trailers wird künftig den Großteil der Thiedmann-Flotte beliefern. DerNutzfahrzeug-Hersteller ist seit mehr als zehn Jahren in Deutschland präsent.Irisch-deutsche Wirtschaftsbeziehungen gewinnen durch Brexit weiter an BedeutungAls Reaktion auf den Brexit unterstützt Enterprise Ireland irische Unternehmenvermehrt dabei, ihre Exportabhängigkeit von Großbritannien zu verringern undAusfuhren in die Eurozone und andere internationale Regionen bis 2020 um 50Prozent zu steigern. In diesem Zusammenhang teilt die Regierungsorganisationmit, dass der irische Kundenstamm Exporte nach Deutschland 2018 auf über 1,1Milliarden Euro gesteigert und Deutschland damit zum wichtigsten HandelspartnerIrlands in der Eurozone gemacht habe. Seit Bekanntgabe des Brexits konntenPartnerunternehmen von Enterprise Ireland ihre Exporte nach Deutschland um über20 Prozent steigern (6 Prozent im Jahr 2018 und 14 Prozent 2017). Software undDienstleistungen wuchsen gegenüber 2018 um 26 Prozent, die Industriebranche um18 Prozent.Eddie Goodwin, Manager Deutschland, Schweiz und Österreich bei EnterpriseIreland, erklärte bei der Feier in München: "Enterprise Ireland ist seit 1962mit einem Büro in Düsseldorf vertreten, das sich seit über 50 Jahren auf denAusbau irisch-deutscher Geschäftsbeziehungen konzentriert. Die Eröffnung unsereszweiten Büros in München wird das Wachstum und die Zusammenarbeit irischer unddeutscher Unternehmen in Bereichen wie Industrie, Life Sciences und Automotiveweiter stärken. Deutschland ist unser wichtigster Handelspartner in der Eurozoneund in der Zeit nach dem Brexit wird dies weiter an Bedeutung gewinnen, da wirirische Unternehmen vermehrt ermutigen, sich auf dem deutschen Markt zuetablieren und zu expandieren, um mehr Zusammenarbeit und Beschäftigung nachDeutschland zu bringen."Bei der feierlichen Büroeröffnung von Enterprise Ireland gaben irischeUnternehmen mit starker Präsenz und Partnerschaften in München darüber hinauseinen Überblick über ihre wachsenden Aktivitäten in Deutschland:- Cubic Telecom, der führende Anbieter von Connectivity ManagementSystemen für die Automobil- und IoT-Industrie, gab in diesemJahr bekannt, dass er einen Vertrag mit dem deutschenElektrofahrzeughersteller e.GO unterzeichnet hat. Cubic Telecombetreut auch mehrere andere deutsche Automobilkunden wie Audi,Porsche und Volkswagen. Mit der Konnektivität auf Basis derPACE-Plattform von Cubic Telecom bietet die Lösung dieultimative Connected Vehicle Experience und versorgt weltweitüber 2,5 Millionen vernetzte Fahrzeuge. Fahrer haben Zugriff aufständig verfügbare LTE-verbundene Dienste, auch wenn sie inandere Regionen reisen. Das Kernnetz von Cubic Telecom umfasstmehr als 180 Länder mit über 75Mobilfunkbetreiber-Partnerschaften.- Taoglas ist ein führender Entwickler und Hersteller vonKommunikationsantennen für den globalen IoT-Markt. Die Antennenkommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz,darunter Automotive, Telematik, Asset Tracking, Smart Energy,Smart Cities, Präzisionslandwirtschaft und Gartenbau oderHealthcare. Taoglas hat sich vom Komponentenlieferanten zumKomplettanbieter für IoT der nächsten Generation entwickelt.Taoglas hat seinen Hauptsitz in Irland und verfügt über ein vollausgestattetes Design-, Support- und Testzentrum in München.- Cpl, Irlands größter Personaldienstleister, vermittelt seit 28Jahren Spezialisten in allen Bereichen - von der Pharma- bis zurFondsbranche. Cpl hat Niederlassungen in Irland, München undganz Europa.- DX Compliance Solutions bietet eine Software zur Überwachung vonGeldwäschetransaktionen für B2B-Zahlungsunternehmen und Banken.Bevor er DX Compliance Solutions gründete, war Simon Dix Leiterder Abteilung Compliance für Anti-Geldwäsche (AML) bei einerdeutschen Challenger-Bank. DX Compliance mit Hauptsitz in Irlandist in Hamburg und München vertreten und betreut Kunden in ganzDeutschland. 2020 soll das Deutschland-Geschäft weiter ausgebautwerden. DX Compliance ist das einzige Unternehmen, das eineSchnittstelle zwischen dem System und dem Suspicious ActivityReporting Tool (GoAML) anbietet. Dies reduziert das Risiko vonmenschlichen Fehlern und einem SAR Backlog deutlich.Weitere Informationen über die wichtige Rolle irischer Unternehmen imeuropäischen Wirtschaftsgefüge unter: http://www.irishadvantage.de/Über Enterprise IrelandEnterprise Ireland ist eine Organisation der irischen Regierung zurWirtschaftsförderung. Sie arbeitet eng mit irischen Unternehmen zusammen, umihnen zu helfen, globale Märkte zu erschließen sowie zu wachsen, Innovationenvoranzutreiben und Exporte zu steigern. Enterprise Ireland kooperiert mitUnternehmern, irischen Firmen, Forschungseinrichtungen und Investoren, um denAußenhandel, die Innovationsstärke, Führungsrolle und WettbewerbsfähigkeitIrlands voranzutreiben. Auf diese Weise unterstützt die Organisationnachhaltiges Wirtschaftswachstum und regionale Entwicklung. 