Ready für HbbTV 2.0 - Mediengruppe RTL und Ferrero feiern mit Spotaustausch im linearen TV Deutschlandpremiere / Spotaustausch für Raffaello und nutella B-ready in der RTLplus-Werbeinsel

Köln/Hamburg (ots) - 24. August 2017. Addressable TV - Zeit fürden nächsten Meilenstein. Die Mediengruppe RTL Deutschland hat fürden Kunden Ferrero den ersten HbbTV 2.0-Case im linearen TVerfolgreich umgesetzt. Hierfür bündelt das Medienhaus dieTechnologie- und Vermarktungskompetenz im eigenen Haus. Das führendeBroadcasttechnik- und IT-Kompetenzcenter CBC, Medienvermarkter IPDeutschland und Addressable TV-Technologiespezialist smartclip machengemeinsam mit dem Kunden Ferrero und dessen Mediaagentur Vizeum(Dentsu Aegis Network) vor, wie die nächste Entwicklungsstufe vonAddressable TV funktioniert.HbbTV 2.0 ist ein weiterer wichtiger Schritt, die Vorzüge desFernsehens mit einer direkten, individualisiertenZielgruppenansprache zu kombinieren. Denn der neue hybrideTV-Standard ist die Basis für den Austausch von Spots im linearenFernsehen. Um genau diese Funktionalität im Livebetrieb zu testen,wurde der Kunde Ferrero gewonnen. Mitte August wurden für denPilotversuch bei RTLplus verschiedene Spots des Süßwarenherstellerseingesetzt. Grundsätzlich sahen alle Zuschauer an diesem Tag denTV-Spot für die Praline Raffaelo. Der Clou der Kampagne: Auf HbbTV2.0-fähigen Endgeräten wurde dieser Spot mit einem Clip für nutellaB-ready ersetzt. Durch das von smartclip in Zusammenarbeit mit CBCentwickelte HbbTV 2.0-Framework ließen sich die Spots innerhalb desTV-Werbeblocks in Realtime austauschen, so dass erstmals im deutschenFernsehen eine individualisierte Werbeinsel im linearen TV-Signalausgestrahlt wurde. Für diese Premiere lag die Konzentration aufeinem einzelnen Sender, in diesem Fall auf RTLplus."Die Weichen sind gestellt und erste Erfahrungen im Livebetriebgesammelt. HbbTV 2.0 läutet die nächste Entwicklungsstufe ein und istauch der nächste Schritt in Richtung individualisierterFernsehwerbung. Unser Ziel ist es, frühzeitig Erfahrungen zu sammeln,zu lernen und mit der Entwicklung Schritt zu halten", erklärt PaulMudter, Geschäftsleiter bei IP Deutschland. "Mit diesem Case werdenwir unserem eigenen Anspruch als Innovationsführer gerecht. BesteVoraussetzungen, denn die Mediengruppe RTL hat nicht nur dieführenden Kompetenz-Hubs unter einem Dach, sondern auchinnovationsfreudige Werbepartner, die gerne von der Stunde null andabei sind - so wie Ferrero.""Wir verstehen uns als innovatives und leidenschaftlichesUnternehmen, das sich nicht scheut, ungewöhnliche Wege zu gehen -auch in der Kommunikation. Wir haben eine breite Produktpalette, diesowohl ein Massenpublikum überzeugt als auch verschiedeneindividuelle Zielgruppen bedient. Von daher ist die Möglichkeit einerIndividualisierung bei der TV-Werbung ein äußerst spannendes Themafür uns. Da mussten wir nicht lange überlegen, ob wir bei diesemPilotprojekt mitmachen", fasst Eddy Perner, Senior Media Manager beiFerrero, zusammen. Als Kommunikationsexperte für den Kunden weißVizeum (Dentsu Aegis Network) um den Wert von Innovationen. SandraFostini, Managing Partner, erklärt: "In unserer Rolle alsKommunikationsberater sehen wir uns als Ideengeber und Motivator -vor allem im Bereich der Produktinnovationen. In einer zunehmendtechnologisierten und digitalisierten Welt wird unser Universumkomplexer, aber auch wirkungsvoller, wenn wir dieKommunikationskanäle richtig bespielen. Es lag daher sehr stark inunserem Interesse, dass Ferrero bei diesem Pilotprojekt mitmacht undgemeinsam mit uns Erfahrungen sammelt."Thorsten Schütte-Gravelaar, Geschäftsführer smartclip, freut sichüber den neuen Entwicklungsschub: "Als Addressable TV-Spezialist sindwir sehr glücklich, dass HbbTV 2.0 nun konkret wird. DerSpotaustausch für Ferrero hat erfolgreich bestätigt, welcheMöglichkeiten sich hier eröffnen, um Vermarktungsumsätze und-potenziale noch besser auszuschöpfen. Addressable TV ist eineInfrastruktur, die durch den erweiterten Standard HbbTV 2.0vollumfänglich auch im Spot-Werbeblock nutzbar wird. Die Lernkurveist bereits im vollen Gange, auch bei unseren Werbekunden. Wir sindmit unserem Know-how, Engagement und unserer Erfahrung dafürhervorragend aufgestellt."Pressekontakt:Zarifa Schmitt, Mediengruppe RTL DeutschlandUnternehmenskommunikationTelefon: +49 221 456-74201zarifa.schmitt@mediengruppe-rtl.deKathrin Müller, smartclipCommunicationsTelefon: +49 40 6887687-117kathrin.mueller@smartclip.comOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell