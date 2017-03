"Ready for the Green Carpet" - Tchibo präsentierte seine erste Kollektion aus indischer ECO-LOGIC Baumwolle (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Baumwolle NYBOT Rolling":

Hamburg (ots) -Der grüne Teppich wurde extra für diesen besonderen Abend inHamburg ausgerollt. Nachhaltigkeit, eine Stufe höher. AmMittwochabend brachte Tchibo seine erste Kollektion mit nachhaltigerECO-LOGIC Qualitätsbaumwolle auf den Laufsteg: umwelt- undsozialverträgliche Baumwolle verknüpft mit einem zeitlosen Look. DieKollektionsteile überzeugen durch klare Schnitte, puristische Dessinsund reduzierte Farben.Von der Baumwollernte über die Baumwollreinigung bis zur Näherei -bei der Veranstaltung im Hamburger Cruise Center Altonaveranschaulichte Tchibo eindrucksvoll sein Engagement auf dem Weg zu100% Nachhaltigkeit. Dabei kooperiert das hanseatische Unternehmenmit dem indischen Appachi ECO-LOGIC Cotton Project, das sich für dienachhaltige Gestaltung des Baumwollanbaus für Mensch und Umwelteinsetzt. Für die Weiterverarbeitung der Baumwolle hat Tchibo diekomplette Zulieferkette organisiert und vorrangig in Indienaufgebaut.Bei der Veranstaltung "Ready for the Green Carpet" am 8. Märzschritten 300 geladene Gäste über den grünen Teppich. Sie wurden vonder Tchibo Geschäftsführerin Senay Kücük Tansu und dem neuen TchiboCEO Thomas Linemayr begrüßt. Zur Gesellschaft gehörten zahlreicheNachhaltigkeitsexperten, Journalisten, Blogger und Prominente, wiezum Beispiel Nena, Marie Nasemann sowie Nina Bott und NovaMeierhenrich. Die Moderatorin Sara Nuru, Siegerin aus Germany's NextTopmodel 2009, führte durch das Programm. Bei der Fashion-Showstanden vor allem die Kleider, Blusen und Hosen mit ECO-LOGICBaumwolle im Rampenlicht.Im Anschluss an die Modenschau folgte eine Reise nach Indien: DerBühnenvorhang fiel und enthüllte vier begehbare und kunstvollinszenierte Stationen, die die wesentlichen Stufen der textilenLieferkette darstellten - vom Feld bis zum fertigen Bekleidungsstück.Das Thema Nachhaltigkeit ist seit mehr als 10 Jahren in derStrategie des hanseatischen Familienunternehmens Tchibo festverankert. Mit der Veranstaltung "Ready for the Green Carpet" konnteTchibo als weltweit drittgrößter Anbieter von Bio-Baumwolle seinEngagement für nachhaltige Textilien erneut herausstellen.Über Tchibo:Tchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. In achtLändern betreibt Tchibo mehr als 1.000 Filialen, rund 22.300 Depotsim Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Über diesesMultichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee unddem Einzelportionssystem Cafissimo die wöchentlich wechselnden NonFood Sortimente und Dienstleistungen, wie Reisen oder Mobilfunk, an.Tchibo erzielte 2015 mit international rund 12.200 Mitarbeitern 3,4Milliarden Euro Umsatz. Tchibo ist Röstkaffee-Marktführer inDeutschland, Österreich, Polen und Tschechien und gehört zu denführenden E-Commerce-Firmen in Europa. Für seine nachhaltigeGeschäftspolitik wurde das 1949 in Hamburg gegründeteFamilienunternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2012 mit dem Preis fürUnternehmensethik und dem Umweltpreis Logistik sowie 2013 mit denCSR-Preisen der Bundesregierung und der EU.Weitere Informationen für Journalisten:Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2120, Fax: +49 40 63 87 - 5 2120E-Mail: helen.rad@tchibo.dewww.tchibo.comwww.tchibo.com/blogwww.twitter.com/tchibo_presseOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell