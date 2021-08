Die Readly-Aktie steht in etwa da, wo ich sie gekauft habe: Soll ich erneut zuschlagen?

Weitere Suchergebnisse zu "Readly International AB":

Die Readly-Aktie (WKN: A2QEQU) notiert in etwa wieder auf dem Niveau, wo ich sie das erste Mal gekauft habe. Zugegebenermaßen ist das noch nicht allzu lange her. Und zugegebenermaßen ist die Performance über vielleicht einen Monat alles andere als aussagekräftig. Allerdings ist der Ritt bis jetzt, hm, dynamisch gewesen.

Bei einer jungen, dynamischen Wachstumsaktie wie der Readly-Aktie ist das alles andere als verwunderlich. Soll ich als Foolisher Investor jetzt auf diesem Kursniveau ein weiteres Mal zuschlagen? Nun, für den Moment halte ich die Füße still. Ab dem 12. August könnte sich das jedoch ändern, wenn sich die Aktie in die eine oder andere Richtung bewegt.

Readly-Aktie: Ich warte auf frische Quartalszahlen

Oder, um es anders zu formulieren: Bei der Readly-Aktie warte ich zunächst auf frische Quartalszahlen. Am 12. August dieses Jahres veröffentlicht das Management hinter dieser spannenden Wachstumsaktie nämlich sein frisches Zahlenwerk. Das wiederum könnte etwas Bewegung in die Anteilsscheine bringen.

Im Endeffekt geht es auch bei diesem Zahlenwerk um eines: Nämlich darum, dass die operative Wachstumsgeschichte hinter der Readly-Aktie sich weiterhin fortsetzt. Im ersten Quartal zeigte das Unternehmen ein solides Wachstum. Die Umsätze kletterten beispielsweise im Jahresvergleich um 32 % auf 101,9 Mio. Schwedische Kronen. Wohingegen die Anzahl an Abonnenten um überproportionale 36,8 % im Jahresvergleich auf 397.071 zugelegt hat. Ein absolut solides Wachstum, das mittel- bis langfristig ausreichend könnte. Zumindest für eine marktschlagende Performance.

Eine junge, dynamische Wachstumsgeschichte wie die Readly-Aktie könnte eine Menge Potenzial besitzen. Aber auch das Potenzial, die Investoren zu enttäuschen. Auch mit Blick auf die Abonnentenanzahl erkennen wir schließlich, dass die Nutzerbasis und der operative Ansatz noch vergleichsweise klein sind.

Definitiv eine Wachstumsgeschichte mit Potenzial

Trotzdem sehe ich in der Readly-Aktie langfristig orientiert eine Wachstumsgeschichte mit jeder Menge Potenzial. Als Akteur, der das Streamen von Zeitschriften betreibt, könnte die Nutzerbasis über kurz oder lang konsequent wachsen. Zumindest, wenn man als Investor der Überzeugung ist, dass Zeitschriften in Zeiten des Internets noch eine Zukunft besitzen. Vielleicht ja auch gerade wegen des Streamings solcher Medien.

Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 135 Mio. Euro (auch das ein Wert, den ich von meinem ersten Einstieg kenne) ist die Readly-Aktie jedenfalls alles andere als groß. Auch das könnte bei einer funktionierenden Wachstumsgeschichte dafür sprechen, dass sich die Anteilsscheine noch vervielfachen können. Wobei ich, wie gesagt, mindestens die nächsten Quartalszahlen abwarte, bis ich eine weitere Tranche Geld in diese Aktie nachschießen würde. Wie du dir mit Sicherheit denken kannst, ist der 12. August daher in meinem persönlichen Kalender bereits rot angestrichen.

Der Artikel Die Readly-Aktie steht in etwa da, wo ich sie gekauft habe: Soll ich erneut zuschlagen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien von Readly. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021