Readly-Aktie: Starkes Wachstum! Jetzt vor einer Neubewertung?!

Die Readly-Aktie (WKN: A2QEQU) könnte das Streaming mit Blick auf die Chance ein wenig neu definieren. Grundsätzlich geht es zwar auch darum, dass man das medial konsumieren möchte, wann man will. Nur dass der Fokus eben Zeitschriften sind, die man bis jetzt teuer am Kiosk kaufen musste.

Ob dieser Streaming-Ansatz bei der Readly-Aktie langfristig orientiert aufgeht? Eine wirklich interessante Frage. Mit Blick auf die vergleichsweise geringe Bewertung könnte das jedoch eine kleinere Wette wert sein.

Dieser von der Investitionsthese her womöglich gewöhnungsbedürftige Akteur hat jetzt jedenfalls ein frisches Zahlenwerk präsentiert. Riskieren wir heute einen Blick darauf, was Foolishe Investoren zur operativen Basis jetzt wissen sollten. Beziehungsweise, ob eine Neubewertung anstehen sollte oder was dafür noch fehlt.

Readly-Aktie: Starke Zahlen!

Wie wir jedenfalls mit Blick auf die Readly-Aktie festhalten können, hielt ein absolut solides Wachstum an. Das Management steigerte beispielsweise den Umsatz im zweiten Quartal um 32,8 % auf 110,8 Mio. Schwedische Kronen. Im ersten Halbjahr lag der Wert hingegen bei 212,7 Mio. Schwedische Kronen, was einem Plus in Höhe von 32,4 % entsprochen hat. Das zweite Quartal ist daher relativ gesehen sogar ein leichter Outperformer gewesen.

Wichtig sind für den Akteur natürlich auch die Anzahl der bezahlten Abonnements. Hier konnte Readly ein Wachstum von 29,7 % auf eine Anzahl von 420.135 zahlender Konsumenten vorweisen. Ein definitiv solides Wachstum. Allerdings zeigt sich hier noch immer, wie vergleichsweise klein die Readly-Aktie in diesem Markt eigentlich ist.

Das operative Ergebnis beläuft sich für das zweite Quartal auf 37,3 Mio. Schwedische Kronen. Ein Wert, der einem relativen Anteil von 33,7 % entspricht, was die operative Marge im Moment ist. Ein Wachstum von 38,4 % im Jahresvergleich zeigt, dass das Geschäft grundsätzlich ein wenig skalierbar ist.

Mit einem Nettoergebnis in Höhe von -1,6 Schwedischen Kronen schreibt die Readly-Aktie weiterhin rote Zahlen. Für den bisherigen Stand der Wachstumsgeschichte ist das natürlich alles andere als schlimm. Zumal sich die operative Marge ein wenig verbessert.

Kleine Aktie, große Chance …?!

Grundsätzlich bin ich überzeugt: Die Readly-Aktie hat mit diesem Quartalszahlenwerk eigentlich eher abgeliefert, was Investoren von ihr erwarten. Ein deutlich zweistelliges Wachstum auf einer vergleichsweise geringen Basis. Zudem erreichte das Management damit die selbst ausgegebenen Zielwerte, was die Zuwächse beim Umsatzwachstum angeht. Eine Neubewertung dürfte zumindest bei einer Fortführung des moderaten Wachstums möglich sein.

Zumal die Readly-Aktie weiterhin auf eine eher geringe Marktkapitalisierung von ca. 130 Mio. Euro kommt. Das könnte eine noch kleine Aktie in einem vergleichsweise großen Markt sein. Wobei der Erfolg natürlich damit steht und fällt, ob man an das Lesen von Zeitschriften auch in Zukunft glaubt. Wie gesagt: Der Streaming-Fokus mag hier etwas eigensinnig oder aber gewöhnungsbedürftig sein.

