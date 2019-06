Reach New: Was noch aussteht!

Der Kurs der Aktie Reach New steht am 10.06.2019, 04:01 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 0,52 HKD. Der Titel wird der Branche "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Reach New derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,5 HKD, womit der Kurs der Aktie (0,53 HKD) um +6 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,68 HKD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -22,06 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Reach New in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Reach New haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Reach New bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,3 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Reach New damit 53,99 Prozent über dem Durchschnitt (-4,69 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -4,41 Prozent. Reach New liegt aktuell 53,71 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".